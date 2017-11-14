Распространенность диабета в Украине за десять лет выросла на половину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Распространенность диабета в Украине увеличилась за последние 10 лет на половину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минздрава.
"Распространенность диабета в Украине увеличилась за последние 10 лет на половину. В 2016 году в Украине диабетом болело более 1,2 млн человек. Сахарный диабет (I типа) составляет 6,5% всех случаев заболевания", - сообщили в министерстве.
Как отметили в Минздраве, почти 3% первичной инвалидности взрослого населения в Украине является следствием заболевания диабетом.
Добавим, 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом.
Напомним, Минздрав обнародовал перечень лекарств, за которые можно получить возмещение.