Распространенность диабета в Украине за десять лет выросла на половину

"Распространенность диабета в Украине увеличилась за последние 10 лет на половину. В 2016 году в Украине диабетом болело более 1,2 млн человек. Сахарный диабет (I типа) составляет 6,5% всех случаев заболевания", - сообщили в министерстве.

Как отметили в Минздраве, почти 3% первичной инвалидности взрослого населения в Украине является следствием заболевания диабетом.

Добавим, 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом.

Напомним, Минздрав обнародовал перечень лекарств, за которые можно получить возмещение.