МОЗ оприлюднив перелік ліків, за які можна отримати відшкодування

"З метою інформування суб’єктів ринку, що беруть участь у програмі відшкодування лікарських засобів, призначених для лікування серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми, Міністерство охорони здоров'я України розміщує реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, затверджений наказом МОЗ України від 03 квітня 2017 року № 360, із зазначенням розміру відшкодування та суми доплати (за наявності) щодо кожного торгового найменування лікарського засобу, який бере участь у програмі відшкодування", - йдеться у повідомленні.

У переліку станом на 3 квітня вказані 157 найменувань лікарських засобів - як українських, так і іноземних, зокрема, виробництва Індії, Туреччини, Угорщини, Німеччини, Франції.

Нагадаємо, з квітня запрацювала програма відшкодування вартості ліків. Ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми, як очікується, можна буде отримати за рецептом в аптеці безкоштовно або з невеликою доплатою. Для цього потрібно звернутись до лікаря, отримати виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки та отримати ліки, повідомили у МОЗ.