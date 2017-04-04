МОЗ обнародовал перечень лекарств, за которые можно получить возмещение

"С целью информирования субъектов рынка, участвующих в программе возмещения лекарственных средств, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы, Министерство здравоохранения Украины размещает реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, утвержденный приказом Минздрава Украины от 3 апреля 2017 №360, с указанием размера возмещения и суммы доплаты (при наличии) по каждому торговому наименованию лекарственного средства, участвующего в программе возмещения", - говорится в сообщении.

В перечне по состоянию на 3 апреля указаны 157 наименований лекарственных средств - как украинских, так и иностранных, в частности, производства Индии, Турции, Венгрии, Германии, Франции.

Напомним, с апреля заработала программа возмещения стоимости лекарств. Лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы, как ожидается, можно будет получить по рецепту в аптеке бесплатно или с небольшой доплатой. Для этого нужно обратиться к врачу, получить выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку и получить лекарства, сообщили в Минздраве.