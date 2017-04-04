МОЗ обнародовал перечень лекарств, за которые можно получить возмещение

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50891 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104834 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161346 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118777 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117912 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113296 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104775 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107209 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103692 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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МОЗ обнародовал перечень лекарств, за которые можно получить возмещение

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Украины обнародовал реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению по соответствующей программе, запущенной с апреля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С целью информирования субъектов рынка, участвующих в программе возмещения лекарственных средств, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы, Министерство здравоохранения Украины размещает реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, утвержденный приказом Минздрава Украины от 3 апреля 2017 №360, с указанием размера возмещения и суммы доплаты (при наличии) по каждому торговому наименованию лекарственного средства, участвующего в программе возмещения", - говорится в сообщении.

В перечне по состоянию на 3 апреля указаны 157 наименований лекарственных средств - как украинских, так и иностранных, в частности, производства Индии, Турции, Венгрии, Германии, Франции.

Напомним, с апреля заработала программа возмещения стоимости лекарств. Лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы, как ожидается, можно будет получить по рецепту в аптеке бесплатно или с небольшой доплатой. Для этого нужно обратиться к врачу, получить выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку и получить лекарства, сообщили в Минздраве.

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