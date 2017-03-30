Програму відшкодування вартості ліків планують запустити в Україні з 1 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. З 1 квітня в усіх регіонах України мають запустити програму реімбурсації (відшкодування з державного бюджету вартості ліків) для людей, які зараз найменше забезпечені медикаментами. Про це заявила виконавчий директор БФ "Пацієнти України" Ольга Стефанишина під час брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.
"З 1 квітня в усіх регіонах країни почнуться програми реімбурсації для людей, які зараз найменше забезпечені ліками. А саме діабет другого типу, бронхіальна астма, серцево-судинні захворювання, які є першою причиною смертності серед українського населення. Ці пацієнти матимуть змогу безкоштовно отримати у свого лікаря рецепт, а потім і ліки в аптеках", - повідомила вона.
Також за її словами, це хороший старт і ті півмільярда гривень, які виділив Кабмін, "це не межа".
З її слів, якщо ці програми будуть реально ефективно працювати, "то і надалі уряд буде забезпечувати цих хворих".
Нагадаємо, Кабмін виділить 500 млн грн на безкоштовні ліки для хронічно хворих.