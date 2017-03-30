Программу возмещения стоимости лекарств планируют запустить в Украине с 1 апреля

"С 1 апреля во всех регионах страны начнутся программы реимбурсации для людей, которые сейчас наименее обеспечены лекарствами. А именно диабет второго типа, бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, которые являются первой причиной смертности среди украинского населения. Эти пациенты смогут бесплатно получить у своего врача рецепт, а потом и лекарства в аптеках", - сообщила она.

Также по ее словам, это хороший старт и те полмиллиарда гривен, которые выделил Кабмин, "это не предел".

По ее словам, если эти программы будут реально эффективно работать, "то и в дальнейшем правительство будет обеспечивать этих больных".

Напомним, Кабмин обещал 500 млн грн на бесплатные лекарства для хронически больных.