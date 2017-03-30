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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63800 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107738 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165393 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121376 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119566 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114115 просмотра

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Программу возмещения стоимости лекарств планируют запустить в Украине с 1 апреля

Программу возмещения стоимости лекарств планируют запустить в Украине с 1 апреля

Киев  •  УНН

 • 20093 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. С 1 апреля во всех регионах Украины должны запустить программу реимбурсации (возмещения из государственного бюджета стоимости лекарств) для людей, которые сейчас наименее обеспечены медикаментами. Об этом заявила исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Ольга Стефанишина во время брифинга в четверг, передает корреспондент УНН.

"С 1 апреля во всех регионах страны начнутся программы реимбурсации для людей, которые сейчас наименее обеспечены лекарствами. А именно диабет второго типа, бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, которые являются первой причиной смертности среди украинского населения. Эти пациенты смогут бесплатно получить у своего врача рецепт, а потом и лекарства в аптеках", - сообщила она.

Также по ее словам, это хороший старт и те полмиллиарда гривен, которые выделил Кабмин, "это не предел".

По ее словам, если эти программы будут реально эффективно работать, "то и в дальнейшем правительство будет обеспечивать этих больных".

Напомним, Кабмин обещал 500 млн грн на бесплатные лекарства для хронически больных.

Украинские Национальные Новости

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