Программу возмещения стоимости лекарств планируют запустить в Украине с 1 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. С 1 апреля во всех регионах Украины должны запустить программу реимбурсации (возмещения из государственного бюджета стоимости лекарств) для людей, которые сейчас наименее обеспечены медикаментами. Об этом заявила исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Ольга Стефанишина во время брифинга в четверг, передает корреспондент УНН.
"С 1 апреля во всех регионах страны начнутся программы реимбурсации для людей, которые сейчас наименее обеспечены лекарствами. А именно диабет второго типа, бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, которые являются первой причиной смертности среди украинского населения. Эти пациенты смогут бесплатно получить у своего врача рецепт, а потом и лекарства в аптеках", - сообщила она.
Также по ее словам, это хороший старт и те полмиллиарда гривен, которые выделил Кабмин, "это не предел".
По ее словам, если эти программы будут реально эффективно работать, "то и в дальнейшем правительство будет обеспечивать этих больных".
Напомним, Кабмин обещал 500 млн грн на бесплатные лекарства для хронически больных.