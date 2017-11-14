Поширеність діабету в Україні за десять років зросла на половину

"Поширеність діабету в Україні збільшилася за останніх 10 років на половину. У 2016 році в Україні діабетом хворіло понад 1,2 млн осіб. Інсулінозалежний діабет (І типу) становить 6,5% усіх випадків захворювання", - повідомили у міністерстві.

Як зазначили у МОЗ, майже 3% первинної інвалідності дорослого населення в України є наслідком захворювання на діабет.

Додамо, 14 листопада відзначається Всесвітній день боротьби з діабетом.

Нагадаємо, МОЗ оприлюднив перелік ліків, за які можна отримати відшкодування.