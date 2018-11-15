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Минздрав заверил, что эпидемии гриппа в Украине нет

Минздрав заверил, что эпидемии гриппа в Украине нет

Киев  •  УНН

 • 11951 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине составляет 359,7 на 100 тысяч населения, что на 30,7% меньше эпидемического порога по Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает УНН.

“Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне, присущем для начала эпидемического сезона. В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 151 852 человека, из них 68,4% дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет незначительно увеличился — на 1,0% и 4,0% соответственно”, - говорится в сообщении.

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Сейчас в Украине медики отмечают отсутствие географического распространения гриппа и ОРВИ и низкую интенсивность эпидемической активности, без превышения эпидемических порогов. Летальных исходов от гриппа не зарегистрировано.

По данным дозорного эпиднадзора за неделю зарегистрированы 34 случая гриппоподобного заболевания и 22 случаев тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа не получено.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 61970 человек. Главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка утверждает, что вакцина против гриппа с защищает от болезни на 50-60%.

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По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине, вероятно, будут циркулировать три штамма гриппа: мичиганский, сингапурский и колорадский. В Минздраве советуют проводить вакцинацию для формирования иммунитета.

Ранее врачи дали советы, как сохранить здоровье зимой взрослым и детям. Речь идет прежде всего о рационе питания и средствах защиты от холода.

Между тем во Львове, по состоянию на 14 ноября, зафиксирована серьезная вспышка кори.

Украинские Национальные Новости

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