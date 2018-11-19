В столице на 8,1% увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В г.Киев наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,1%. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной городской государственной администрации.
“В столице за 46-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 12789 больных гриппом и ОРВИ (за 45-ю неделю заболело 11828) и наблюдается рост по сравнению с предыдущей неделей на 8,1%”, — отметил Николай Поворозник.
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В общем интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, свойственном для этого периода года. Сейчас показатель заболеваемости составляет 431,6 (45-я неделя — 399,2) и ниже эпидемического порога на 49,5%.
“Рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, взрослых заболело 4033 человек (рост на 7,7%), детей — 8756 (рост на 8,3%). В структуре заболеваемости дети составляют 68,5%, а на предыдущей неделе — 68,3%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 17,2%: 3408 случаев, составляет 38,9% от общего количества заболевших детей и 26,6% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью”, - пояснил Поворозник.
По его словам, в медицинские учреждения за 46-ю неделю эпидсезона были госпитализированы 129 человек, из них 117 — дети.
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Также с начала эпидемического сезона — 1 октября 2018 года — в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачены 19437, из них 4329 — дети.
Напомним, 15 ноября в Министерстве здравоохранения Украины заверили, что эпидемии гриппа в Украине пока нет. Ранее в Еврокомиссии озвучили статистику медицинских последствий из-за сопротивления организму к антибиотикам.