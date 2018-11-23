Грипп в Украине: медики посоветовали, как уберечься от болезни

"Есть защита специфическая, которая производит специфическую защиту иммунитета от гриппа определенных штаммов - это вакцинация. Это защита от 4 штаммов наиболее вероятных, агрессивных вирусов", - отметил медик.

По его словам, прививка не дает 100% защиты организма от гриппа - она уменьшает риск заболеть лишь на 50-60%, впрочем значительно эффективнее снижает риск осложнений после наступления заболевания (на 70% защищает от осложнений и на 90% - от смерти).



При этом он добавил, что больные гриппом и ОРВИ больше страдают от осложнений, чем от самого гриппа, осложнения также вызывают и смерть.



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По его словам, во время эпидемии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) укрепить иммунитет и предотвратить заболевания можно с помощью профилактики стресса, правильного питания и закаливания организма. В первую очередь, человеку нужно не истощать свою нервную систему, в достаточной мере отдыхать и не истощаться. Это, в основном, ночной сон - 7-8 часов. Употреблять в пищу следует продукты, богатые витаминами, причем не только когда приходит болезнь, а постоянно, особенно в период эпидемий. Это касается черной редьки, ягод (прежде всего, мороженых, а не вареных, в большом количестве сахара).



Лук и чеснок, по мнению Стойки, употреблять как элемент здорового питания тоже стоит на регулярной основе, во время же эпидемии панацеей эти продукты не станут. Богатые витамином С цитрусовые, по мнению врача, следует употреблять умеренно, так как кислота, особенно у детей, может быть раздражителем слизистой оболочки. В целом же и яблоки, и зелень содержат много этого витамина.



Дополнительно, по мнению медика, можно принимать разве что витамин D, которого действительно не хватает украинском течение осени и зимы и который недостаточно попадает в организм с рыбой и морепродуктами.



Кроме того, важно уделять много внимания гигиене - регулярно проветривать помещение, много проводить времени на улице, лучше - с умеренной физической нагрузкой. Очень полезно для организма также и закалки с помощью обливаний холодной водой.



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Наносить же оксолиновую мазь под нос для дополнительной защиты от вирусов, по мнению медика, не стоит, поскольку слизистая оболочка носа справляется с этой ролью самостоятельно.



По его словам, лучшей защитой от гриппа является вакцинация. Причем прививаться никогда не поздно, поскольку сезон гриппа может продолжаться до середины весны.

При этом заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко предупредила, что нынешний сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями станет самым высоким с 2015-2016 годов.

Напомним, вчера, 22 ноября, стало известно о приходе гриппа в Украине. Первый подтвержденный случай заболевания гриппом был зафиксирован на прошлой неделе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.



В г. Киев наблюдается рост заболеваемости ОРВИ - на прошлой неделе больных увеличилось на 8,1%.



Впрочем, по данным Минздрава, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине составляет 359,7 на 100 000 населения, что на 30,7% меньше эпидемического порога по Украине.



