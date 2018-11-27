Украинцев предупредили о "холодовой аллергии" в связи с морозами

Плохая погода со снегом продержится до конца недели в Харькове, Виннице, Черкассах, Кропивницком, Кривом Роге, Днепре, Сумах, Полтаве, Запорожье, Донецке, Луганске, Мариуполе, Ужгороде, где снег и мокрый снег, кроме 26-28 ноября, ожидают с 1 по 3 декабря. В Симферополе пройдет снег почти всю неделю - с 26 ноября по 2 декабря. В Киеве и Чернигове - 1-2 декабря. В Херсоне, Хмельницком, Николаеве, Житомире пройдет снег 26, 27 ноября и 1 декабря.

Такая погода - лишний повод провести уютный вечер в теплом доме в кругу семьи, отдохнуть и набраться сил для будущих свершений.



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Не забывайте, выходя на улицу, беречься от холодовой аллергии, как минимум, смазывая открытые участки лица питательным кремом, а еще позаботьтесь о чистоте в доме, чтобы предупредить контакт с клещами бытовой пыли, аллергия на какие - частое явление среди чувствительных лиц. Для этого, в частности, нужно устраивать влажную уборку, избавиться от лишних вещей, которые собирают пыль (ковры, мягкие игрушки), поддерживая влажность воздуха в доме ниже 40% в течение месяца. А еще клещи можно заморозить - и зимняя пора как раз этому способствует.



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