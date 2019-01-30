Синоптики дали прогноз на февраль
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Средняя месячная температура в феврале этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 5° мороза, что близко к средним многолетним значениям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Средняя месячная температура предполагается 0-5° мороза, в Крыму до 1° тепла, что близко к средним многолетним значениям", - сообщили синоптики, отметив, что информация основана на данных УкрГМЦ, УкрНИГМИ и мировых центров погоды.
Месячное количество осадков, по данным Укргидрометцентра, в феврале ожидается на уровне 29-41 мм, на Закарпатье и в Карпатах - до 73 мм, в горах Крыма - до 118 мм, что в пределах средних многолетних значений.
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В целом же, согласно наблюдениям, характерной для февраля является средняя месячная температура воздуха на уровне 0-5° мороза, на Левобережье и в Карпатах - до 7° мороза, в Крыму - от 1° мороза до 4° тепла.
За время наблюдений абсолютный минимум температуры в феврале в Украине фиксировали на уровне 27-39° мороза, на юге Украины и Закарпатье - 23-34° мороза. Абсолютный максимум за все время наблюдений в третий месяц зимы - 12-20° тепла, в южной части, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой областях - местами до 24° тепла, на высокогорье Карпат - 8-10° тепла.
Для февраля в целом характерна среднее месячное количество осадков на уровне 26-46 мм, на Закарпатье и в Карпатах - преимущественно 47-125 мм. Наибольшая высота снежного покрова, как правило, наблюдается во второй и третьей декадах месяца и достигает 5-20 см, в Карпатах - до 35 см; в южных областях снежный покров неустойчив.
Дней с метелями в среднем бывает 1-8, в Карпатах - до 10; гололед чаще всего наблюдается в восточных областях и Приазовье.
Напомним, жителей Украины предупредили о возможных мигренях из-за погоды.