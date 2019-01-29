Медик розповів, як пережити зміну погоди

"Легше переносити ці (погодні – ред.) перепади, коли людина дотримується більш здорового способу життя, якщо вона повноцінно харчується, провітрює приміщення, виходить на вулицю і має фізичну активність хоча б 20 хвилин на день, при чому бажано, щоб ця фізична активність була на свіжому повітрі", - зазначив Стойка.

Він додав, що важливо дотримуватися правильного режиму сну.



"Люди помилково вважають, що коли погода змінюється, то треба проявляти меншу активність, більше лежати, але навпаки вони цим шкодять собі", - додав Стойка.



Він відмітив, що адаптуватися до перепадів також допомагають загартовуючі процедури – вмиватися, обливати ноги холодною водою.



Нагадаємо, жителів України попередили про можливі мігрені через погоду.