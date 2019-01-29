Медик розповів, як пережити зміну погоди

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КИЇВ. 29 січня. УНН. При погодних перепадах важливо дотримуватися правильного режиму сну, повноцінно харчуватися та проводити загартовуючі процедури. Про це повідомив головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка в коментарі кореспонденту УНН.

"Легше переносити ці (погодні – ред.) перепади, коли людина дотримується більш здорового способу життя, якщо вона повноцінно харчується, провітрює приміщення, виходить на вулицю і має фізичну активність хоча б 20 хвилин на день, при чому бажано, щоб ця фізична активність була на свіжому повітрі", - зазначив Стойка.

Він додав, що важливо дотримуватися правильного режиму сну.

"Люди помилково вважають, що коли погода змінюється, то треба проявляти меншу активність, більше лежати, але навпаки вони цим шкодять собі", - додав Стойка.

Він відмітив, що адаптуватися до перепадів також допомагають загартовуючі процедури – вмиватися, обливати ноги холодною водою.

Нагадаємо, жителів України попередили про можливі мігрені через погоду.

Українські Національні Новини

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