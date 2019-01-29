Медик рассказал, как пережить смену погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. При погодных перепадах важно соблюдать правильный режим сна, полноценно питаться и проводить закаливающие процедуры. Об этом сообщил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка в комментарии корреспонденту УНН.
"Легче переносить эти (погодные - ред.) перепады, когда человек придерживается более здорового образа жизни, если он полноценно питается, проветривает помещение, выходит на улицу и имеет физическую активность хотя бы 20 минут в день, причем желательно, чтобы эта физическая активность была на свежем воздухе", - отметил Стойко.
Он добавил, что важно соблюдать правильный режим сна.
"Люди ошибочно полагают, что когда погода меняется, то надо проявлять меньшую активность, больше лежать, но наоборот они этим вредят себе", - добавил Стойко.
Он отметил, что адаптироваться к перепадам также помогают закаливающие процедуры - умываться, обливать ноги холодной водой.
Напомним, жителей Украины предупредили о возможных мигренях из-за погоды.