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22 березня, 17:51 • 94754 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 133503 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 109378 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 108931 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 100859 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 103698 перегляди

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21 березня, 18:19 • 152884 перегляди

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21 березня, 12:30 • 155178 перегляди

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Бабак Тимко дав прогноз на весну

Бабак Тимко дав прогноз на весну

Київ • УНН

 • 81533 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Бабак Тимко передбачив прихід тепла у квітні, передає УНН.

Бабак дуже швидко повернувся до нори, а це означає, що на українців ще чекає 6 холодних тижнів. Тобто тепло прийде на початку квітня.

Нагадаємо, день бабака – це головне метеорологічне свято для жителів США і Канади, яке святкується 2 лютого. Проте звичай передбачати погоду за поведінкою гризуна, що прокинувся 2 лютого став популярним по всьому світу.

Свято бабака, невипадково відзначають саме сьогодні, адже за старим стилем цього дня – Стрітення Господнє, день, коли зима зустрічається з весною.

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