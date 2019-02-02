Бабак Тимко дав прогноз на весну
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Бабак Тимко передбачив прихід тепла у квітні, передає УНН.
Бабак дуже швидко повернувся до нори, а це означає, що на українців ще чекає 6 холодних тижнів. Тобто тепло прийде на початку квітня.
Нагадаємо, день бабака – це головне метеорологічне свято для жителів США і Канади, яке святкується 2 лютого. Проте звичай передбачати погоду за поведінкою гризуна, що прокинувся 2 лютого став популярним по всьому світу.
Свято бабака, невипадково відзначають саме сьогодні, адже за старим стилем цього дня – Стрітення Господнє, день, коли зима зустрічається з весною.