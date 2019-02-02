Сурок Тимка дал прогноз на весну

Сурок очень быстро вернулся к норе, а это значит, что украинцев еще ждет 6 холодных недель. То есть тепло придет в начале апреля.



Напомним, день сурка - это главное метеорологическое праздник для жителей США и Канады, который отмечается 2 февраля. Однако обычай предсказывать погоду по поведению грызуна, который проснулся 2 февраля стал популярным по всему миру.



Праздник сурка, неслучайно отмечают именно сегодня, ведь по старому стилю этот день - Сретение Господне, день, когда зима встречается с весной.