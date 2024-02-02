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Бабак Тимко дав прогноз на весну

Бабак Тимко дав прогноз на весну

Київ • УНН

 • 26843 перегляди

Бабак передбачив, що весна прийде через шість тижнів.

Бабак Тимко у Харківській області спрогнозував, якою буде весна в Україні, віщуючи весна у 2024 році настане за шість тижнів. Такий прогноз Тимка оприлюднило Суспільне, пише УНН.

Деталі

Бабак дав прогноз 2 лютого на біостанції в селі Гайдари.

"Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською, тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну", - "переклала" віщування донька померлого хранителя традиції Дня бабака і начальника біостанції Віктора Токарського Надія Токарська.

День бабака, День роботи голяка. Що ще можна відзначити другого лютого02.02.24, 06:09 • 37303 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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