Сурок Тимка дал прогноз на весну

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01.02.24  •  156480 просмотра

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01.02.24  •  138870 просмотра

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31.01.24  •  168879 просмотра

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31.01.24  •  158441 просмотра

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Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли посещает Киев.

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В Киев прибыла глава МИД Канады