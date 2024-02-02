Сурок Тимка дал прогноз на весну

Сурок Тимка в Харьковской области спрогнозировал, какой будет весна в Украине, предсказывая весна в 2024 году наступит через шесть недель. Такой прогноз Тимка обнародовало "Суспільне", пишет УНН.

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Сурок дал прогноз 2 февраля на биостанции в селе Гайдары.

"Тимка говорит, что хватит с нас уже нестабильной весны. Что весна может быть только украинской, поэтому ждем через 6 недель нашу украинскую теплую весну", - "перевела" предсказания дочь умершего хранителя традиции Дня сурка и начальника биостанции Виктора Токарского Надежда Токарская.

День сурка, День работы голышом. Что еще можно отметить второго февраля