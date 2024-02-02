День сурка, День работы голышом. Что еще можно отметить второго февраля

Сегодня, во многих странах мира все желающие приобщаются ко Дню сурка - события, как считается, по которому можно определить, когда закончится зима и наступит весна, пишет УНН.

Еще в Древнем Риме второго февраля будили от зимней спячки ежика и по его поведению прогнозировали, каким будет приход весны. Обычай сохранился у западноевропейских народов, в частности, у немцев.

И именно немцы-переселенцы, поселившиеся в 1700-х годах в США, привезли с собой обычай будить ежа, чтобы узнать об изменениях в погоде. Правда, ежей в тех краях не хватало, зато жили сурки, которые зиму тоже проводят в спячке.

Официальной датой возникновения Дня сурка считается второе февраля 1886 года. Тогда в местной газете Панксатона, города в штате Пенсильвания, была размещена новость о том, что в День сурка зверь не увидел своей тени. Панксатонского сурка назвали Большим Филом, и с тех пор все его местные преемники носят такое же имя.

Наблюдая сурка, который вылезает из своего убежища в этот день нужно обратить внимание на его поведение, по которому и можно определить близость наступления долгожданной весны. Если этот день будет пасмурный и сурок не сможет увидеть свою тень, но спокойно покинет насиженную нору, то высока вероятность, что зима вскоре закончится, а весна ожидается ранняя в этот год. Если день будет солнечный и сурок наблюдая свою тень пойдет обратно прятаться в нору, то зима скорее всего продлится еще шесть недель.

Также сегодня, в первую пятницу можно отметить День работы голышом.

Инициатором необычного события в 2010 году стала Лиза Канарек. Несмотря на свое провокационное название, событие в первую очередь, пропагандирует работу вне офиса.

День работы голышом - это больше, чем просто физический аспект работы без традиционной офисной одежды. Он символизирует отход от общепринятых офисных норм и переход к более комфортной, персонализированной рабочей среде, которая учитывает индивидуальные потребности работников и является более гибкой и адаптивной средой труда.

С 1997 года второго февраля отмечают Всемирный день водно-болотных угодий. Событие посвящено тому, что именно второго февраля 1971 года в Иране была подписана Конвенция по защите этих угодий.

Первоначальной целью этой Конвенции было сохранение территории пребывания водоплавающих птиц, со временем цель события расширили: сейчас Всемирный день водно-болотных угодий нацелен на сохранение и сбалансированное использование этих экосистем, что крайне важно для природы.

По церковному календарю сегодня Сретение Господне.

По преданию, в Иудее существовал обычай, когда новорожденных детей приносили на посвящение в храм: мальчиков на 40-й день, а девочек - на 80-й день после рождения. Так же на посвящение принесли родители Иисуса Христа.

Именно там его встретил праведник Симеон, которому Бог обещал показать Спасителя перед смертью. Старец восхвалял новорожденное дитя как Сына Божьего. Эти слова подтвердила пророчица Анна, говоря, что глаза ее видели Мессию.

Именины второго февраля празднуют Гавриил, Василий, Симеон.