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День бабака, День роботи голяка. Що ще можна відзначити другого лютого

День бабака, День роботи голяка. Що ще можна відзначити другого лютого

Київ • УНН

 • 37303 перегляди

Сьогодні, у багатьох країнах світу усі бажаючі долучаються до Дня бабака – події, як вважається, за якою можна визначити, коли закінчиться зима і настане весна. Ще в Стародавньому Римі другого лютого будили від зимової сплячки їжачка і за його поведінкою прогнозували, яким буде прихід весни. Звичай зберігся у західноєвропейських народів, зокрема, у німців.

Сьогодні, у багатьох країнах світу усі бажаючі долучаються до Дня бабака – події, як вважається, за якою можна визначити, коли закінчиться зима і настане весна, пише УНН.

Ще в Стародавньому Римі другого лютого будили від зимової сплячки їжачка і за його поведінкою прогнозували, яким буде прихід весни. Звичай зберігся у західноєвропейських народів, зокрема, у німців.

І саме німці-переселенці, що оселилися в 1700-х роках у США, привезли з собою звичай будити їжака, щоб дізнатися про зміни в погоді. Щоправда, їжаків у тих краях бракувало, зате жили бабаки, які зиму теж проводять у сплячці.

Офіційною датою виникнення Дня бабака вважається друге лютого 1886 року. Тоді в місцевій газеті Панксатоні, міста в штаті Пенсильванія, було розміщено новину про те, що в День бабака звір не побачив своєї тіні. Панксатонського бабака назвали Великим Філом, і відтоді всі його місцеві наступники мають таке саме ім’я.

Спостерігаючи бабака, який вилазить зі своєї схованки в цей день потрібно звернути увагу на його поведінку, по якої і можна визначити близькість настання довгоочікуваної весни. Якщо цей день буде похмурий і бабак не зможе побачити свою тінь, але спокійно залишить насиджену нору, то висока ймовірність, що зима незабаром закінчиться, а весна очікується рання в цей рік. Якщо день буде сонячний і бабак спостерігаючи свою тінь піде назад ховатися в нору, то зима швидше за все триватиме ще шість тижнів.

Також сьогодні, у першу п’ятницю можна відзначити День роботи голяка.

Ініціатором незвичної події у 2010 році Ліза Канарек. Попри свою провокативну назву, подія у першу чергу, пропагує роботу поза межами офісу.

День роботи голяка — це більше, ніж просто фізичний аспект роботи без традиційного офісного одягу. Він символізує відхід від загальноприйнятих офісних норм і перехід до більш комфортного, персоналізованого робочого середовища, що враховує індивідуальні потреби працівників та є більш гнучким та адаптивним середовищем праці.

З 1997 року другого лютого відзначають Всесвітній день водно-болотних угідь. Подія присвячена тому, що саме другого лютого 1971 року в Ірані була підписана Конвенція щодо захисту цих угідь.

Початковою метою цієї Конвенції було збереження території перебування водоплавних птахів, з часом мету події розширили: наразі Всесвітній день водно-болотних угідь націлений на збереження та збалансоване використання цих екосистем, що вкрай важливо для природи.

За церковним календарем сьогодні Стрітення Господнє.

За переказом, в Юдеї існував звичай, коли новонароджених дітей приносили на посвяту до храму: хлопчиків на 40-й день, а дівчаток – на 80-й день після народження. Так само на посвяту принесли батьки Ісуса Христа.

Саме там його зустрів праведник Симеон, якому Бог обіцяв показати Спасителя перед смертю. Старець вихваляв новонароджене дитя як Сина Божого. Ці слова підтвердила пророчиця Анна, промовляючи, що очі її бачили Месію.

Іменини другого лютого святкують Гаврило, Василь, Симеон.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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