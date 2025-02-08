На Рівненщині перекинулася автоцистерна з небезпечним вантажем, загрози хімічного забруднення немає - ДСНС

Біля Карпилівки у Рівненській області перекинулася автоцистерна з мінеральними добривами, загрози хімічного забруднення немає, повідомили у ГУ ДСНС в області у суботу, пише УНН.

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Повідомлення про те, що поблизу села Карпилівка Рівненського р-ну перевернулася автоцистерна, рятувальники отримали 7 лютого о 16:01.

На місці співробітники ДСНС відключили клеми акамуляторних батарей.

Рятувальники-хіміки провели хімічну розвідку на виявлення в повітрі небезпечних хімічних речовин за допомогою переносних газоаналізаторів. Усі показники в нормі, цистерна герметична. Відомо, що вантажна автоцистерна MAN перевозила міндобриво - повідомили у ДСНС.

До прибуття рятувальників водія, як вказано, було передано працівникам швидкої. Його стан оцінювали лікарі.

Наразі усі обставини автопригоди встановлюють працівники поліції.

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