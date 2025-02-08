На Рівненщині перекинулася автоцистерна з небезпечним вантажем, загрози хімічного забруднення немає - ДСНС
Київ • УНН
Біля села Карпилівка перекинулася вантажна автоцистерна MAN, що перевозила мінеральні добрива. Рятувальники підтвердили відсутність витоку та хімічного забруднення, водія передано медикам.
Біля Карпилівки у Рівненській області перекинулася автоцистерна з мінеральними добривами, загрози хімічного забруднення немає, повідомили у ГУ ДСНС в області у суботу, пише УНН.
Деталі
Повідомлення про те, що поблизу села Карпилівка Рівненського р-ну перевернулася автоцистерна, рятувальники отримали 7 лютого о 16:01.
На місці співробітники ДСНС відключили клеми акамуляторних батарей.
Рятувальники-хіміки провели хімічну розвідку на виявлення в повітрі небезпечних хімічних речовин за допомогою переносних газоаналізаторів. Усі показники в нормі, цистерна герметична. Відомо, що вантажна автоцистерна MAN перевозила міндобриво
До прибуття рятувальників водія, як вказано, було передано працівникам швидкої. Його стан оцінювали лікарі.
Наразі усі обставини автопригоди встановлюють працівники поліції.
В Україну заходить хмара забрудненого повітря з Польщі: кому це загрожує05.02.25, 17:14 • 129009 переглядiв