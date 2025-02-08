Трагічна пожежа на Кіровоградщині: загинула 14-річна дівчинка, двоє дорослих у лікарні
Київ • УНН
У селі Неопалимівка Кропивницького району сталася пожежа в приватному будинку, внаслідок якої загинула 14-річна дівчинка. Двоє дорослих отримали травми та були госпіталізовані, частина будинку та майна знищена вогнем.
У Кіровоградській області через пожежу в приватному будинку загинула 14-річна дівчинка, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Пожежа сталась у селі Неопалимівка Кропивницького району.
"Загинула 14-річна дівчинка. Чоловік та жінка отримали травми й госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.
Вогонь знищив частину будинку та майна. Причину займання з’ясовують фахівці.
У Шевченківському районі столиці сталася пожежа, врятовано п'ятеро людей, з яких троє дітей01.02.25, 21:46 • 48442 перегляди