Трагический пожар на Кировоградщине: погибла 14-летняя девочка, двое взрослых в больнице
Киев • УНН
В селе Неопалимовка Кропивницкого района произошел пожар в частном доме, в результате которого погибла 14-летняя девочка. Двое взрослых получили травмы и были госпитализированы, часть дома и имущества уничтожена огнем.
В Кировоградской области из-за пожара в частном доме погибла 14-летняя девочка, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Пожар произошел в селе Неопалимовка Кропивницкого района.
«Погибла 14-летняя девочка. Мужчина и женщина получили травмы и госпитализированы», - говорится в сообщении.
Огонь уничтожил часть дома и имущества. Причину возгорания выясняют специалисты.
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