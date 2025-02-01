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В Шевченковском районе столицы произошел пожар, спасены пять человек, из которых трое детей

В Шевченковском районе столицы произошел пожар, спасены пять человек, из которых трое детей

Киев  •  УНН

 • 2852 просмотра

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В Шевченковском районе Киева произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Гарета Джонса. Спасатели эвакуировали 20 человек, из них пятеро спасенных, трое пострадавших обратились к медикам.

В субботу, 1 февраля, в Шевченковском районе Киева было возгорание в двухэтажном жилом доме, чрезвычайникам удалось потушить пожар и спасти пять человек, среди которых было трое детей. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

1 февраля в 17:29 поступило сообщение о пожаре на улице Гарета Джонса. Произошло возгорание в одной из квартир на 2 этаже двухэтажки. Пожар ликвидирован в 17:52 на площади 15 кв. м. Во время тушения пожара чрезвычайники спасли пять человек из которых трое детей. Кроме того, на свежий воздух было выведено 15 человек,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что двое детей и женщина с подозрением на отравление продуктами горения обратились к медикам.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Напомним

1 февраля российские войска атаковали Киевскую область БпЛА, силы ПВО сбили вражеские цели. Из-за обломков повреждены частные дома и загорелось складское помещение предприятия.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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