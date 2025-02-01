У Шевченківському районі столиці сталася пожежа, врятовано п'ятеро людей, з яких троє дітей

У суботу, 1 лютого, у Шевченківському районі Києва було загоряння у двоповерховому житловому будинку, надзвичайникам вдалося загасити пожежу та врятувати п'ятеро людей, серед яких було троє дітей. Прол це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

1 лютого о 17:29 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Ґарета Джонса. Сталося загоряння в одній із квартир на 2 поверсі двоповерхівки. Пожежу ліквідовано о 17:52 на площі 15 кв. м. Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували п'ять осіб з яких троє дітей. Крім того, на свіже повітря було виведено 15 людей, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє дітей та жінка з підозрою на отруєння продуктами горіння звернулися до медиків.

Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо

1 лютого російські війська атакували Київську область БпЛА, сили ППО збили ворожі цілі. Через уламки пошкоджено приватні будинки та загорілося складське приміщення підприємства.