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У Шевченківському районі столиці сталася пожежа, врятовано п'ятеро людей, з яких троє дітей

У Шевченківському районі столиці сталася пожежа, врятовано п'ятеро людей, з яких троє дітей

Київ • УНН

 • 48442 перегляди

У Шевченківському районі Києва сталася пожежа в двоповерховому житловому будинку на вулиці Ґарета Джонса. Рятувальники евакуювали 20 осіб, з них п'ятеро врятованих, троє постраждалих звернулися до медиків.

У суботу, 1 лютого, у Шевченківському районі Києва було загоряння у двоповерховому житловому будинку, надзвичайникам вдалося загасити пожежу та врятувати п'ятеро людей, серед яких було троє дітей. Прол це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

1 лютого о 17:29 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Ґарета Джонса. Сталося загоряння в одній із квартир на 2 поверсі двоповерхівки. Пожежу ліквідовано о 17:52 на площі 15 кв. м. Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували п'ять осіб з яких троє дітей. Крім того, на свіже повітря було виведено 15 людей,

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє дітей та жінка з підозрою на отруєння продуктами горіння звернулися до медиків.

Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо

1 лютого російські війська атакували Київську область БпЛА, сили ППО збили ворожі цілі. Через уламки пошкоджено приватні будинки та загорілося складське приміщення підприємства.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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