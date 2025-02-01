Київщину вночі ворог атакував дронами: пошкоджено будинки та склад
Київ • УНН
Російські війська атакували Київську область БпЛА, сили ППО збили ворожі цілі. Через уламки пошкоджено приватні будинки та загорілося складське приміщення підприємства.
Київську область уночі російські війська знову атакували дронами, працювала ППО, внаслідок атаки рф через уламки пошкоджено приватні будинки, горіло складське приміщення підприємства, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
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"Ворог не припиняє атаки за допомогою БпЛА на Київщину. Сьогодні вночі тривога оголошувалася двічі. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - написав Калашник.
"Унаслідок падіння уламків збитої цілі у Бориспільському районі сталося загоряння приватного будинку. Пожежа ліквідована. Також пошкоджено ще два приватні будинки, господарчі приміщення та автомобіль", - повідомив Калашник.
З його слів, у будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.
"У Фастівському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа складського приміщення одного з підприємств на площі 30 кв. м. Пожежа оперативно ліквідована", - зазначив Калашник.
Загроза атаки балістикою: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу 01.02.25, 06:15 • 89720 переглядiв