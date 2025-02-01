Киевскую область ночью враг атаковал дронами: повреждены дома и склад
Киев • УНН
Российские войска атаковали Киевскую область БпЛА, силы ПВО сбили вражеские цели. Из-за обломков повреждены частные дома и загорелось складское помещение предприятия.
Киевскую область ночью российские войска снова атаковали дронами, работала ПВО, в результате атаки рф из-за обломков повреждены частные дома, горело складское помещение предприятия, сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Враг не прекращает атаки с помощью БпЛА на Киевщину. Сегодня ночью тревога объявлялась дважды. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - написал Калашник.
"В результате падения обломков сбитой цели в Бориспольском районе произошло возгорание частного дома. Пожар ликвидирован. Также повреждены еще два частных дома, хозяйственные помещения и автомобиль", - сообщил Калашник.
По его словам, в домах выбиты окна, посечены фасады и кровли.
"В Фастовском районе в результате падения обломков произошел пожар складского помещения одного из предприятий на площади 30 кв. м. Пожар оперативно ликвидирован", - отметил Калашник.
Угроза атаки баллистикой: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога01.02.25, 06:15 • 31705 просмотров