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ДСНС врятували дитину з пожежі у Кривому Розі: ще є постраждалі

ДСНС врятували дитину з пожежі у Кривому Розі: ще є постраждалі

Київ • УНН

 • 30723 перегляди

У Кривому Розі під час пожежі в дев'ятиповерховому будинку рятувальники евакуювали 13 людей та врятували дитину. Постраждали три особи - дві жінки та чоловік.

У Кривому Розі сталася нічна пожежа в дев’ятиповерховому будинку, під час якої рятувальники евакуювали 13 людей та врятували дитину.

Пише УНН з посиланням на ДСНС.

Уночі в одному з районів Кривого Рогу загорілася квартира в дев’ятиповерховому житловому будинку. Вогонь охопив речі домашнього вжитку.

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Рятувальники евакуювали 13 людей, зокрема врятували дитину. Внаслідок пожежі постраждали дві жінки та один чоловік.

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Вогонь ліквідовано.

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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