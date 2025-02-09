ДСНС врятували дитину з пожежі у Кривому Розі: ще є постраждалі

У Кривому Розі сталася нічна пожежа в дев’ятиповерховому будинку, під час якої рятувальники евакуювали 13 людей та врятували дитину.

Пише УНН з посиланням на ДСНС.

Уночі в одному з районів Кривого Рогу загорілася квартира в дев’ятиповерховому житловому будинку. Вогонь охопив речі домашнього вжитку.

Рятувальники евакуювали 13 людей, зокрема врятували дитину. Внаслідок пожежі постраждали дві жінки та один чоловік.

Вогонь ліквідовано.

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