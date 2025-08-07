$41.610.07
Эксклюзив
14:11 • 5556 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
12:15 • 35110 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 38409 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 62277 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 86167 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 64519 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 43112 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозрении
6 августа, 22:17 • 44318 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55973 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55788 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Дефицит внешней торговли вырос на треть: чем торговали и с кем

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-июль 2025 года достиг 22,7 млрд долл., что на 37,58% больше, чем в прошлом году. Общий товарооборот составил 69,1 млрд долл., импорт – 45,9 млрд долл., экспорт – 23,2 млрд долл.

Дефицит внешней торговли вырос на треть: чем торговали и с кем

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле этого года составил 22,7 млрд долл., что на 37,58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы, передает УНН.

Детали

По данным таможенной службы, за 7 месяцев 2025 года товарооборот Украины составил $69,1 млрд. В течение января-июля 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $45,9 млрд, а экспортировали - на $23,2 млрд. При этом налогооблагаемый импорт достиг $34,7 млрд, или 76%.

Таким образом, дефицит составил $22,7 млрд. Тогда как в прошлом году эта цифра составляла $16,5 млрд.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

  • Китай - $9,9 млрд;
    • Польша - $4,4 млрд;
      • Германия - $3,7 млрд.

        Экспортировали из Украины больше всего в:

        • Польшу - на $2,9 млрд;
          • Турцию - на $1,9 млрд;
            • Италию - на $1,3 млрд.

              В общих объемах ввезенных в январе-июле 2025 года товаров 68% составили следующие категории:

              • машины, оборудование и транспорт - $18 млрд;
                • продукция химической промышленности - $7,3 млрд;
                  • топливно-энергетические - $5,9 млрд.

                    В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

                    • продовольственные товары - $13 млрд;
                      • металлы и изделия из них - $2,6 млрд;
                        • машины, оборудование и транспорт - $2,2 млрд.

                          Экспорт зерна в этом сезоне почти на 20% меньше, чем в прошлом09.06.25, 16:38 • 2556 просмотров

                          Юлия Шрамко

                          Экономика
                          Италия
                          Германия
                          Китай
                          Турция
                          Украина
                          Польша