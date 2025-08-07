Дефицит внешней торговли вырос на треть: чем торговали и с кем
Киев • УНН
Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-июль 2025 года достиг 22,7 млрд долл., что на 37,58% больше, чем в прошлом году. Общий товарооборот составил 69,1 млрд долл., импорт – 45,9 млрд долл., экспорт – 23,2 млрд долл.
Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле этого года составил 22,7 млрд долл., что на 37,58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы, передает УНН.
Детали
По данным таможенной службы, за 7 месяцев 2025 года товарооборот Украины составил $69,1 млрд. В течение января-июля 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $45,9 млрд, а экспортировали - на $23,2 млрд. При этом налогооблагаемый импорт достиг $34,7 млрд, или 76%.
Таким образом, дефицит составил $22,7 млрд. Тогда как в прошлом году эта цифра составляла $16,5 млрд.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай - $9,9 млрд;
- Польша - $4,4 млрд;
- Германия - $3,7 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу - на $2,9 млрд;
- Турцию - на $1,9 млрд;
- Италию - на $1,3 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-июле 2025 года товаров 68% составили следующие категории:
- машины, оборудование и транспорт - $18 млрд;
- продукция химической промышленности - $7,3 млрд;
- топливно-энергетические - $5,9 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары - $13 млрд;
- металлы и изделия из них - $2,6 млрд;
- машины, оборудование и транспорт - $2,2 млрд.
