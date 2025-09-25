ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5% через вплив російської агресії та слабкий врожай. Водночас, прогноз на 2026 рік залишається на рівні 5%.
Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%, ідеться у новому звіті ЄБРР від 25 вересня, пише УНН.
Деталі
"Прогноз зростання економіки України на 2025 рік було переглянуто у бік зниження, на тлі того, як вплив триваючої російської агресії посилився слабким врожаєм", - ідеться у звіті.
Як повідомляється, наразі прогноз зростання ВВП України у 2025 році становить 2,5%, тоді як попередній прогноз у травні передбачав зростання у 3,3%.
Водночас, за прогнозом на 2026 рік, зростання економіки України очікується на рівні 5%, ЄБРР не змінив оцінку.
У звіті зауважується, що попри триваючу російську агресію, Україна значною мірою зберегла макроекономічну стабільність. "Реальний ВВП зріс на 0,9% у річному обчисленні у першому кварталі 2025 року завдяки споживанню та інвестиціям у критично важливу інфраструктуру, хоча дефіцит робочої сили, пошкодження енергетичної інфраструктури та слабкий експорт сільськогосподарської продукції продовжують стримувати зростання", - ідеться у публікації.
Рівень безробіття в Україні, як вказано, знизився до найнижчого рівня після вторгнення - 12%, "але набір персоналу залишається складним через мобілізацію та еміграцію".
Дефіцит поточного рахунку зріс майже на 50% у період з січня по липень 2025 року, "що відображає високий імпорт військової та енергетичної продукції, а також слабкий експорт".
"Очікується, що дефіцит бюджету досягне 22% ВВП у 2025 році, при цьому зовнішнє фінансування становитиме близько 40 мільярдів доларів США, значна частина якого надходить від ЄС, G7 (з використанням доходів від заморожених російських активів) та МВФ", - ідеться у звіті.
Інфляція в Україні, як зазначається, "залишається високою, зумовленою цінами на продукти харчування, комунальні послуги та зростанням реальної заробітної плати, але поступово знижується, знизившись з 15,9% у травні до 13,2% у серпні 2025 року".
НБУ утримує свою облікову ставку на рівні 15,5% з березня 2025 року з метою помірної інфляції, тоді як валютні резерви досягли 46 мільярдів доларів США у серпні 2025 року, що покриває 5,5 місяців імпорту та підтримує стабільність обмінного курсу, зазначають у ЄБРР.
Економічні перспективи України є дуже невизначеними та залежать від ходу війни, енергетичної безпеки та подальшої міжнародної підтримки. Уряд залишається відданим макроекономічній дисципліні та структурним реформам, прагнучи мобілізувати державні доходи, збільшити інвестиції, покращити управління державними підприємствами та зміцнити стійкість фінансового сектору. Прогнозується, що зростання реального ВВП у 2025 році становитиме 2,5%. Якщо припустити закінчення війни та початок реконструкції, зростання може досягти 5% у 2026 році