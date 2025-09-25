ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%

ebrd.com

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%, ідеться у новому звіті ЄБРР від 25 вересня, пише УНН.

Деталі

"Прогноз зростання економіки України на 2025 рік було переглянуто у бік зниження, на тлі того, як вплив триваючої російської агресії посилився слабким врожаєм", - ідеться у звіті.

Як повідомляється, наразі прогноз зростання ВВП України у 2025 році становить 2,5%, тоді як попередній прогноз у травні передбачав зростання у 3,3%.

Водночас, за прогнозом на 2026 рік, зростання економіки України очікується на рівні 5%, ЄБРР не змінив оцінку.

МВФ погіршив прогноз глобального зростання на цей рік, ВВП України прогнозує на рівні 2%

У звіті зауважується, що попри триваючу російську агресію, Україна значною мірою зберегла макроекономічну стабільність. "Реальний ВВП зріс на 0,9% у річному обчисленні у першому кварталі 2025 року завдяки споживанню та інвестиціям у критично важливу інфраструктуру, хоча дефіцит робочої сили, пошкодження енергетичної інфраструктури та слабкий експорт сільськогосподарської продукції продовжують стримувати зростання", - ідеться у публікації.

Рівень безробіття в Україні, як вказано, знизився до найнижчого рівня після вторгнення - 12%, "але набір персоналу залишається складним через мобілізацію та еміграцію".

Ситуація на ринку праці України: рівень безробіття та затребувані професії у 2025 році

Дефіцит поточного рахунку зріс майже на 50% у період з січня по липень 2025 року, "що відображає високий імпорт військової та енергетичної продукції, а також слабкий експорт".

"Очікується, що дефіцит бюджету досягне 22% ВВП у 2025 році, при цьому зовнішнє фінансування становитиме близько 40 мільярдів доларів США, значна частина якого надходить від ЄС, G7 (з використанням доходів від заморожених російських активів) та МВФ", - ідеться у звіті.

Інфляція у серпні сповільнилася до 13,2%: що відбувається із цінами на одяг та харчі

Інфляція в Україні, як зазначається, "залишається високою, зумовленою цінами на продукти харчування, комунальні послуги та зростанням реальної заробітної плати, але поступово знижується, знизившись з 15,9% у травні до 13,2% у серпні 2025 року".

НБУ утримує свою облікову ставку на рівні 15,5% з березня 2025 року з метою помірної інфляції, тоді як валютні резерви досягли 46 мільярдів доларів США у серпні 2025 року, що покриває 5,5 місяців імпорту та підтримує стабільність обмінного курсу, зазначають у ЄБРР.

НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%