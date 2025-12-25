$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 17324 просмотра
25 декабря, 09:37 • 22081 просмотра

СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 19445 просмотра
25 декабря, 07:30 • 13602 просмотра

Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
25 декабря, 09:37 • 22081 просмотра
24 декабря, 14:30 • 67552 просмотра

россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 18110 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 16661 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 13602 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 50504 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 67552 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32555 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 54847 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Google запускает новую функцию Gmail: пользователи смогут менять свой адрес электронной почты

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Google внедряет новую функцию, позволяющую пользователям Gmail менять свой адрес электронной почты с доменом "@gmail.com" на новый, сохраняя ту же учетную запись Google. Старый адрес станет псевдонимом, а письма будут поступать в одну папку "Входящие".

Google запускает новую функцию Gmail: пользователи смогут менять свой адрес электронной почты

Компания Google в ближайшее время позволит пользователям изменять адрес электронной почты Gmail. Об этом сообщает Business Standard, пишет УНН.

Детали

Согласно информации, опубликованной на странице поддержки Google, пользователи смогут изменить действующий адрес с доменом "@gmail.com" на новый - с другим именем пользователя, сохранив при этом ту же учетную запись Google.

В компании объяснили, что после изменения адреса старая электронная почта автоматически станет "псевдонимом". Это означает, что письма, отправленные как на старый, так и на новый адрес Gmail, будут поступать в одну папку "Входящие".

Также пользователи смогут входить в такие сервисы Google, как Gmail, YouTube, Карты, Диск и Google Play, используя любой из этих адресов.

Google интегрирует Gemini 3 Flash в поиск и приложения для ускорения работы17.12.25, 20:21 • 3191 просмотр

Компания заявила, что новая возможность будет внедряться постепенно. Отмечается, что никакие данные пользователей - фотографии, электронные письма, сообщения и файлы, связанные с учетной записью, - не будут потеряны.

Однако есть некоторые ограничения. Пользователи не смогут изменять или удалять новый адрес Gmail в течение 12 месяцев после его изменения. Каждая учетная запись может изменить адрес "@gmail.com" только три раза, то есть всего учетная запись может иметь четыре адреса Gmail. Некоторые старые сервисы, например, события в Calendar, созданные до изменения, могут и в дальнейшем показывать старый адрес электронной почты.

Ранее большинство пользователей Gmail не имели возможности изменять адрес электронной почты, тогда как владельцы учетных записей со сторонними адресами могли воспользоваться такой опцией.

Google прекращает сканирование даркнета на утечки информации: озвучены дата и советы пользователям16.12.25, 16:16 • 3086 просмотров

Ольга Розгон

