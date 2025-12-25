Google запускает новую функцию Gmail: пользователи смогут менять свой адрес электронной почты
Киев • УНН
Google внедряет новую функцию, позволяющую пользователям Gmail менять свой адрес электронной почты с доменом "@gmail.com" на новый, сохраняя ту же учетную запись Google. Старый адрес станет псевдонимом, а письма будут поступать в одну папку "Входящие".
Компания Google в ближайшее время позволит пользователям изменять адрес электронной почты Gmail. Об этом сообщает Business Standard, пишет УНН.
Детали
Согласно информации, опубликованной на странице поддержки Google, пользователи смогут изменить действующий адрес с доменом "@gmail.com" на новый - с другим именем пользователя, сохранив при этом ту же учетную запись Google.
В компании объяснили, что после изменения адреса старая электронная почта автоматически станет "псевдонимом". Это означает, что письма, отправленные как на старый, так и на новый адрес Gmail, будут поступать в одну папку "Входящие".
Также пользователи смогут входить в такие сервисы Google, как Gmail, YouTube, Карты, Диск и Google Play, используя любой из этих адресов.
Компания заявила, что новая возможность будет внедряться постепенно. Отмечается, что никакие данные пользователей - фотографии, электронные письма, сообщения и файлы, связанные с учетной записью, - не будут потеряны.
Однако есть некоторые ограничения. Пользователи не смогут изменять или удалять новый адрес Gmail в течение 12 месяцев после его изменения. Каждая учетная запись может изменить адрес "@gmail.com" только три раза, то есть всего учетная запись может иметь четыре адреса Gmail. Некоторые старые сервисы, например, события в Calendar, созданные до изменения, могут и в дальнейшем показывать старый адрес электронной почты.
Ранее большинство пользователей Gmail не имели возможности изменять адрес электронной почты, тогда как владельцы учетных записей со сторонними адресами могли воспользоваться такой опцией.
