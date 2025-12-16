Google прекращает сканирование даркнета на утечки информации: озвучены дата и советы пользователям

$42.250.05
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
10:57 • 10837 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 14510 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 16692 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 22304 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 20740 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 21742 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 29205 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21542 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19398 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
Нападение на украинцев в польской Познани: реакция МИД Украины не заставила себя ждать
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop Odrex
В оккупированном Крыму заявили о "национализации" имущества Усика
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop Odrex
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного хранения
Эксклюзив
15 декабря, 13:38
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержки
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей
Google прекращает сканирование даркнета на утечки информации: озвучены дата и советы пользователям

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Google закрывает программу отчетов, которая проверяла даркнет на утечки конфиденциальной информации. С 15 января следующего года Google больше не будет сканировать даркнет, а с 16 февраля 2026 года отчеты будут полностью закрыты.

Google прекращает сканирование даркнета на утечки информации: озвучены дата и советы пользователям

Компания Google закрывает программу отчетов, которая проверяла даркнет на наличие утечек конфиденциальной информации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Google Support.

Детали

С 15 января следующего года Google больше не будет сканировать даркнет на наличие утечек, а с 16 февраля 2026 года будут полностью закрыты любые доступные отчеты на эту тему

- говорится в сообщении компании.

В компании Google объясняют это необходимостью сосредоточиться на инструментах, которые предоставляют пользователям более четкие и практические шаги для защиты информации в интернете. Там добавили: хотя отчет содержал общие данные, отзывы свидетельствуют об отсутствии в нем каких-либо практических советов или конкретных рекомендаций для действий.

Вместо этого пользователям предлагают пользоваться другими средствами защиты, например, ключами доступа, приложениями для аутентификации, менеджером паролей, инструментами для проверки утечек паролей и т.д.

В то же время Google будет продолжать отслеживать и защищать пользователей от онлайн-угроз, включая даркнет. Также в компании будут создавать инструменты, которые помогут защитить личную информацию пользователей.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на компанию Google подали иск в суд. Ее обвиняют в использовании своего помощника Gemini на основе искусственного интеллекта для незаконного отслеживания личных сообщений пользователей Gmail.

Евгений Устименко

Техника
Google