Google прекращает сканирование даркнета на утечки информации: озвучены дата и советы пользователям

Компания Google закрывает программу отчетов, которая проверяла даркнет на наличие утечек конфиденциальной информации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Google Support.

Детали

С 15 января следующего года Google больше не будет сканировать даркнет на наличие утечек, а с 16 февраля 2026 года будут полностью закрыты любые доступные отчеты на эту тему - говорится в сообщении компании.

В компании Google объясняют это необходимостью сосредоточиться на инструментах, которые предоставляют пользователям более четкие и практические шаги для защиты информации в интернете. Там добавили: хотя отчет содержал общие данные, отзывы свидетельствуют об отсутствии в нем каких-либо практических советов или конкретных рекомендаций для действий.

Вместо этого пользователям предлагают пользоваться другими средствами защиты, например, ключами доступа, приложениями для аутентификации, менеджером паролей, инструментами для проверки утечек паролей и т.д.

В то же время Google будет продолжать отслеживать и защищать пользователей от онлайн-угроз, включая даркнет. Также в компании будут создавать инструменты, которые помогут защитить личную информацию пользователей.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на компанию Google подали иск в суд. Ее обвиняют в использовании своего помощника Gemini на основе искусственного интеллекта для незаконного отслеживания личных сообщений пользователей Gmail.