Google припиняє сканування даркнету на витоки інформації: озвучені дата і поради користувачам

Компанія Google закриває програму звітів, яка перевіряла даркнет на наявність витоків конфіденційної інформації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Google Support.

Деталі

З 15 січня наступного року Google більше не скануватиме даркнет на наявність витоків, а з 16 лютого 2026 року будуть повністю закриті будь-які доступні звіти на цю тему - йдеться в повідомленні компанії.

У компанії Google пояснюють це необхідністю зосередитися на інструментах, які надають користувачам більш чіткі та практичні кроки для захисту інформації в інтернеті. Там додали: хоча звіт містив загальні дані, відгуки свідчать про відсутність у ньому будь-яких практичних порад або конкретних рекомендацій для дій.

Натомість користувачам пропонують користуватися іншими засобами захисту, наприклад, ключами доступу, додатками для автентифікації, менеджером паролів, інструментами для перевірки витоків паролів тощо.

Водночас Google продовжуватиме відстежувати та захищати користувачів від онлайн-загроз, включаючи даркнет. Також у компанії будуть створювати інструменти, які допоможуть захистити особисту інформацію користувачів.

Нагадаємо

