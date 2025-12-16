$42.250.05
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
Google припиняє сканування даркнету на витоки інформації: озвучені дата і поради користувачам

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Google закриває програму звітів, яка перевіряла даркнет на витоки конфіденційної інформації. З 15 січня наступного року Google більше не скануватиме даркнет, а з 16 лютого 2026 року звіти будуть повністю закриті.

Google припиняє сканування даркнету на витоки інформації: озвучені дата і поради користувачам

Компанія Google закриває програму звітів, яка перевіряла даркнет на наявність витоків конфіденційної інформації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Google Support.

Деталі

З 15 січня наступного року Google більше не скануватиме даркнет на наявність витоків, а з 16 лютого 2026 року будуть повністю закриті будь-які доступні звіти на цю тему

- йдеться в повідомленні компанії.

У компанії Google пояснюють це необхідністю зосередитися на інструментах, які надають користувачам більш чіткі та практичні кроки для захисту інформації в інтернеті. Там додали: хоча звіт містив загальні дані, відгуки свідчать про відсутність у ньому будь-яких практичних порад або конкретних рекомендацій для дій.

Натомість користувачам пропонують користуватися іншими засобами захисту, наприклад, ключами доступу, додатками для автентифікації, менеджером паролів, інструментами для перевірки витоків паролів тощо.

Водночас Google продовжуватиме відстежувати та захищати користувачів від онлайн-загроз, включаючи даркнет. Також у компанії будуть створювати інструменти, які допоможуть захистити особисту інформацію користувачів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на компанію Google подали позов до суду. Її звинувачують у  використанні свого помічника Gemini на основі штучного інтелекту для незаконного відстеження особистих повідомлень користувачів Gmail.

Євген Устименко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Google