Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 16214 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 31764 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 22902 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 21470 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 20591 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 21271 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18498 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27981 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 47258 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Google интегрирует Gemini 3 Flash в поиск и приложения для ускорения работы

Киев • УНН

 • 942 просмотра

Google представила Gemini 3 Flash, более доступную и быструю версию своей флагманской модели ИИ, которая заменит Flash 2.5 и станет базовой системой для ИИ-функций в Поиске Google. Это позволит пользователям мгновенно обрабатывать сложные многокомпонентные запросы.

Google интегрирует Gemini 3 Flash в поиск и приложения для ускорения работы

Компания Google представила Gemini 3 Flash – более доступную и быструю версию своей флагманской модели ИИ. Новинка заменит версию Flash 2.5 и станет базовой системой для ИИ-функций в Поиске Google. Это позволит пользователям мгновенно обрабатывать сложные многокомпонентные запросы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Несколько недель назад мы выпустили Pro, и мы рады такому восприятию 

– сказала Тулси Доши, старший директор по управлению продуктами Gemini в Google DeepMind. 

Конкуренция и доступность Выпуск Flash стал ответом на запуск GPT-5 от OpenAI. 

С Gemini 3 Flash мы делаем эту модель доступной для всех 

– отметила Доши. 

Помимо обновленного поиска, пользователи получат доступ к Gemini 3 Pro и премиум-инструменту генерации изображений Nano Banana.

Степан Гафтко

