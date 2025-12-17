Google интегрирует Gemini 3 Flash в поиск и приложения для ускорения работы
Google представила Gemini 3 Flash, более доступную и быструю версию своей флагманской модели ИИ, которая заменит Flash 2.5 и станет базовой системой для ИИ-функций в Поиске Google. Это позволит пользователям мгновенно обрабатывать сложные многокомпонентные запросы.
Компания Google представила Gemini 3 Flash – более доступную и быструю версию своей флагманской модели ИИ. Новинка заменит версию Flash 2.5 и станет базовой системой для ИИ-функций в Поиске Google. Это позволит пользователям мгновенно обрабатывать сложные многокомпонентные запросы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Несколько недель назад мы выпустили Pro, и мы рады такому восприятию
Конкуренция и доступность Выпуск Flash стал ответом на запуск GPT-5 от OpenAI.
С Gemini 3 Flash мы делаем эту модель доступной для всех
Помимо обновленного поиска, пользователи получат доступ к Gemini 3 Pro и премиум-инструменту генерации изображений Nano Banana.
