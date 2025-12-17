Google інтегрує Gemini 3 Flash у пошук та додатки для пришвидшення роботи

Компанія Google представила Gemini 3 Flash – доступнішу та швидшу версію своєї флагманської моделі ШІ. Новинка замінить версію Flash 2.5 і стане базовою системою для ШІ-функцій у Пошуку Google. Це дозволить користувачам миттєво обробляти складні багатокомпонентні запити. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Кілька тижнів тому ми випустили Pro, і ми раді такому сприйняттю – сказала Тулсі Доші, старший директор з управління продуктами Gemini в Google DeepMind.

Конкуренція та доступність Випуск Flash став відповіддю на запуск GPT-5 від OpenAI.

З Gemini 3 Flash ми робимо цю модель доступною для всіх – зазначила Доші.

Окрім оновленого пошуку, користувачі отримають доступ до Gemini 3 Pro та преміум-інструменту генерації зображень Nano Banana.

