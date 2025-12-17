Google інтегрує Gemini 3 Flash у пошук та додатки для пришвидшення роботи

$42.180.06
49.670.01
ukenru
15:43 • 6014 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 14673 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 29846 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 21722 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 20654 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 20195 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 20986 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18390 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27876 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 47090 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.7м/с
88%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto17 грудня, 09:06 • 16375 перегляди
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА17 грудня, 10:06 • 14189 перегляди
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним" 17 грудня, 11:01 • 12436 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 11203 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 11143 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 11159 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі14:58 • 10294 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається14:39 • 9694 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 29835 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 35007 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Антоніу Кошта
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Італія
Сполучені Штати Америки
Європа
Білорусь
Реклама
УНН Lite
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo16:22 • 2004 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 11220 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 21259 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 56154 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 73298 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
Соціальна мережа
Time (журнал)

Google інтегрує Gemini 3 Flash у пошук та додатки для пришвидшення роботи

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Google представила Gemini 3 Flash, доступнішу та швидшу версію своєї флагманської моделі ШІ, яка замінить Flash 2.5 і стане базовою системою для ШІ-функцій у Пошуку Google. Це дозволить користувачам миттєво обробляти складні багатокомпонентні запити.

Google інтегрує Gemini 3 Flash у пошук та додатки для пришвидшення роботи

Компанія Google представила Gemini 3 Flash – доступнішу та швидшу версію своєї флагманської моделі ШІ. Новинка замінить версію Flash 2.5 і стане базовою системою для ШІ-функцій у Пошуку Google. Це дозволить користувачам миттєво обробляти складні багатокомпонентні запити. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Кілька тижнів тому ми випустили Pro, і ми раді такому сприйняттю 

– сказала Тулсі Доші, старший директор з управління продуктами Gemini в Google DeepMind. 

Конкуренція та доступність Випуск Flash став відповіддю на запуск GPT-5 від OpenAI. 

З Gemini 3 Flash ми робимо цю модель доступною для всіх 

– зазначила Доші. 

Окрім оновленого пошуку, користувачі отримають доступ до Gemini 3 Pro та преміум-інструменту генерації зображень Nano Banana.

OpenAI прискорює ChatGPT: генерація зображень стала вчетверо швидшою16.12.25, 21:30 • 3592 перегляди

Степан Гафтко

Технології
Тренд
Бренд
OpenAI
ChatGPT
Bloomberg