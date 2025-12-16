$42.250.05
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 11856 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 12808 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 16591 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 17261 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 21996 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 23678 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 23741 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 28433 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 23998 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
OpenAI прискорює ChatGPT: генерація зображень стала вчетверо швидшою

Київ • УНН

 • 32 перегляди

OpenAI оновила ChatGPT Images, прискоривши створення та редагування візуального контенту в чотири рази. Це стало відповіддю на конкуренцію з Google та їхньою моделлю Gemini 3.

OpenAI прискорює ChatGPT: генерація зображень стала вчетверо швидшою
Фото: Bloomberg

Компанія OpenAI представила масштабне оновлення ChatGPT Images, яке дозволяє створювати та редагувати візуальний контент значно точніше та в чотири рази швидше, ніж раніше. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

На тлі жорсткої конкуренції з Google та їхньою новою моделлю Gemini 3, гендиректор OpenAI Сем Альтман оголосив внутрішній "червоний код", закликавши до стрімкого вдосконалення функцій чат-бота. Нова версія отримала окремий розділ у додатку та на сайті, що остаточно позиціонує ChatGPT як універсальний інструмент, що поєднує пошук, голосового асистента та генератор медіафайлів.

OpenAI оголосила "червоний код" через посилення конкуренції з Google – WSJ02.12.25, 17:20 • 3423 перегляди

Ключовим технологічним досягненням стала здатність ШІ зберігати стабільність освітлення, композиції та зовнішності людей навіть після численних редагувань. 

Тепер користувачі можуть легко змінювати стилі малюнка або додавати деталі, не втрачаючи загальної якості зображення. Крім того, модель значно краще справляється з генерацією дрібного тексту для інфографіки та чітким відтворенням великої кількості облич на одному знімку, що раніше було слабким місцем попередніх версій.

Перегони з Google набирають обертів: OpenAI представляє більш просунуту модель ChatGPT11.12.25, 20:28 • 3823 перегляди

Степан Гафтко

Технології
Техніка
Сем Альтман
ChatGPT
Bloomberg
Google