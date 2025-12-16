OpenAI прискорює ChatGPT: генерація зображень стала вчетверо швидшою

Фото: Bloomberg

Компанія OpenAI представила масштабне оновлення ChatGPT Images, яке дозволяє створювати та редагувати візуальний контент значно точніше та в чотири рази швидше, ніж раніше. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

На тлі жорсткої конкуренції з Google та їхньою новою моделлю Gemini 3, гендиректор OpenAI Сем Альтман оголосив внутрішній "червоний код", закликавши до стрімкого вдосконалення функцій чат-бота. Нова версія отримала окремий розділ у додатку та на сайті, що остаточно позиціонує ChatGPT як універсальний інструмент, що поєднує пошук, голосового асистента та генератор медіафайлів.

Ключовим технологічним досягненням стала здатність ШІ зберігати стабільність освітлення, композиції та зовнішності людей навіть після численних редагувань.

Тепер користувачі можуть легко змінювати стилі малюнка або додавати деталі, не втрачаючи загальної якості зображення. Крім того, модель значно краще справляється з генерацією дрібного тексту для інфографіки та чітким відтворенням великої кількості облич на одному знімку, що раніше було слабким місцем попередніх версій.

