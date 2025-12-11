$42.280.10
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпеки
17:00 • 5492 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
14:13 • 12042 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 15535 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 21723 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
11 грудня, 12:12 • 16198 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 18376 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 15955 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16316 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16695 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Перегони з Google набирають обертів: OpenAI представляє більш просунуту модель ChatGPT

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Компанія OpenAI представила нову модель штучного інтелекту GPT-5.2, яка покликана покращити можливості ChatGPT у програмуванні, наукових дослідженнях та робочих завданнях. Вона швидше та ефективніше справляється з пошуком інформації, написанням та перекладом, а також краще імітує людське мислення.

Перегони з Google набирають обертів: OpenAI представляє більш просунуту модель ChatGPT

Компанія OpenAI запускає нову модель штучного інтелекту, покликану покращити можливості ChatGPT у програмуванні, наукових дослідженнях та широкому спектрі робочих завдань, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Нова модель, GPT-5.2, швидше та ефективніше справляється з пошуком інформації, написанням та перекладом, повідомила компанія у четвер. Програмне забезпечення, доступне в трьох рівнях, також покликане краще імітувати людський процес міркування для вирішення більш складних і тривалих завдань у таких галузях, як математика та програмування.

Колись безперечний лідер у розробці ШІ, OpenAI стикається з новою конкуренцією з боку Google та Anthropologie, які останніми тижнями представили нові моделі. Зокрема, Gemini 3 від Google заслужила похвалу за свої можливості в галузі міркувань та програмування та швидко піднялася на вершину рейтингів ШІ на LMArena та Humanity's Last Exam.

На початку цього місяця генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив "червоний код" у службовій записці компанії, заявивши, що внутрішні ресурси мають бути переспрямовані на прискорення покращень ChatGPT. Це розпорядження перегукується з рішенням Google, що широко висвітлювалося в ЗМІ, оголосити "червоний код" незабаром після запуску ChatGPT три роки тому.

Time назвав архітекторів ШІ людьми 2025 року11.12.25, 16:07 • 1682 перегляди

За допомогою GPT-5.2 OpenAI прагне залучити більше корпоративних клієнтів та збільшити доходи, оскільки компанія зобов'язується витратити понад 1 трильйон доларів на інфраструктуру для підтримки розвитку ШІ. З цією метою, за словами компанії, модель розроблена для того, щоб "розкрити ще більшу економічну цінність для людей", у тому числі за рахунок покращення створення електронних таблиць та презентацій, а також написання коду.

GPT-5.2 почне впроваджуватись для платних користувачів у четвер.

У серпні OpenAI випустила довгоочікувану нову модель під назвою GPT-5, яка отримала змішані відгуки, причому деякі висловлювали сумніви в тому, що вона є революційною зміною порівняно з попередніми пропозиціями. У листопаді OpenAI випустила новішу версію моделі, 5.1, але це оновлення незабаром було затьмарено більш потужною Gemini 3.

В інтерв'ю CNBC у четвер Альтман сказав: "Gemini 3 мала менший вплив на наші показники, ніж ми, можливо, побоювалися". Альтман також сказав, що очікує, що OpenAI вийде з режиму підвищеної готовності до січня "у дуже сильній позиції".

OpenAI також повідомила, що почала впровадження програмного забезпечення, здатного прогнозувати вік користувачів - крок, який компанія робить для контролю над тим, як ChatGPT реагує на користувачів віком до 18 років. На брифінгу для журналістів у четвер генеральний директор OpenAI за додатками Фіджі Сімо заявив, що компанія хоче впровадити цю можливість до запуску режиму для дорослих, який, за словами Альтмана, може дозволити використовувати його, наприклад, для еротики для підтверджених дорослих.

Сімо сказав, що "режим для дорослих" буде запущено у першому кварталі наступного року.

Антоніна Туманова

