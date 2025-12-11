$42.280.10
Ексклюзив
13:44 • 2550 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 6014 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 11653 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 12070 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 13533 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 15297 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 31985 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21343 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
11 грудня, 07:38 • 21561 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 28884 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
Time назвав архітекторів ШІ людьми 2025 року

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Журнал Time визнав архітекторів штучного інтелекту людьми 2025 року. Їх відзначили за те, що вони принесли епоху мислячих машин, вразили та стривожили людство, перетворили сьогодення та перевершили межі можливого.

Time назвав архітекторів ШІ людьми 2025 року

Журнал Time назвав людьми 2025 року архітекторів штучного інтелекту, передає УНН.

Архітекторів ШІ відзначили "за те, що вони принесли нам епоху мислячих машин, за те, що вони вразили та стривожили людство, за те, що вони перетворили сьогодення та перевершили межі можливого".

Time вважає, що 2025-й став роком, коли "весь потенціал штучного інтелекту виявився у всій своїй повноті і стало зрозумілим, що шляху назад вже немає".

Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи: які місця дістались Трампу і путіну09.12.25, 16:11 • 21732 перегляди

Антоніна Туманова

Новини СвітуТехнології
Time (журнал)