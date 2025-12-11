Time назвав архітекторів ШІ людьми 2025 року

Журнал Time назвав людьми 2025 року архітекторів штучного інтелекту, передає УНН.

Архітекторів ШІ відзначили "за те, що вони принесли нам епоху мислячих машин, за те, що вони вразили та стривожили людство, за те, що вони перетворили сьогодення та перевершили межі можливого".

Time вважає, що 2025-й став роком, коли "весь потенціал штучного інтелекту виявився у всій своїй повноті і стало зрозумілим, що шляху назад вже немає".

Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи: які місця дістались Трампу і путіну