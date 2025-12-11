Time назвал архитекторов ИИ людьми 2025 года

Журнал Time назвал людьми 2025 года архитекторов искусственного интеллекта, передает УНН.

Архитекторов ИИ отметили "за то, что они принесли нам эпоху мыслящих машин, за то, что они поразили и встревожили человечество, за то, что они преобразили настоящее и превзошли пределы возможного".

Time считает, что 2025-й стал годом, когда "весь потенциал искусственного интеллекта проявился во всей своей полноте и стало понятно, что пути назад уже нет".

