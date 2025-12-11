Time назвал архитекторов ИИ людьми 2025 года
Киев • УНН
Журнал Time признал архитекторов искусственного интеллекта людьми 2025 года. Их отметили за то, что они принесли эпоху мыслящих машин, поразили и встревожили человечество, преобразили настоящее и превзошли границы возможного.
Архитекторов ИИ отметили "за то, что они принесли нам эпоху мыслящих машин, за то, что они поразили и встревожили человечество, за то, что они преобразили настоящее и превзошли пределы возможного".
Time считает, что 2025-й стал годом, когда "весь потенциал искусственного интеллекта проявился во всей своей полноте и стало понятно, что пути назад уже нет".
