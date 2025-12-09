$42.070.01
Зеленский вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы: какие места достались Трампу и Путину

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский занял 14-ю позицию в рейтинге самых влиятельных людей Европы от Politico. Рейтинг возглавил президент США Дональд Трамп, а российский диктатор Владимир Путин разместился на 5-м месте.

Зеленский вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы: какие места достались Трампу и Путину

Президент Украины Владимир Зеленский попал в рейтинг самых влиятельных людей в Европе, который обнародовало Politico. В ТОП 28 украинский лидер занимает 14-ю позицию. Возглавляет рейтинг - президент США Дональд Трамп, передает УНН.

Зеленский в ТОП 15

В профайле Президента Украины Владимира Зеленского упоминается ошеломляющая ссора в Овальном кабинете и слова Трампа об "отсутствии козырей".

Возвращение Трампа в Белый дом перевернуло дипломатический порядок, на котором Зеленский строил свою стратегию выживания 

- отмечает издание.

Отмечает Politico и налаживание отношений Зеленского и Трампа.

Мало кто верил в возможность восстановления отношений, но, в честь украинского лидера, это удалось. Помощь и вмешательство британского премьер-министра Кира Стармера, финского премьер-министра Александра Стубба и генерального секретаря НАТО Марка Рютте помогли, но именно Зеленский извлек уроки и адаптировался. Медленно, невероятно, он и Трамп стали сплоченнее. Когда Трамп позже приветствовал владимира путина на взлетной полосе авиабазы на Аляске времен холодной войны, Зеленский не стал слишком бурно реагировать. Он оставался открытым для переговоров. И когда осенью очередная инициатива под руководством США привела к разработке плана, который в своей первоначальной версии из 28 пунктов, ставшей достоянием общественности, был в значительной степени благоприятен для москвы, он сохранил хладнокровие и пообещал продолжить "конструктивную работу" по внесению изменений в план и достижению - говорится в профайле.

Не обошло вниманием издание и коррупционный скандал и отставку Андрея Ермака, а также летние события вокруг НАБУ и САП.

Внутренний скандал серьезно подорвал позиции Зеленского, и теперь ему приходится справляться с этим, одновременно пытаясь заключить мирное соглашение, которое не отправит ее прямо в лапы путина. Украинский президент привык играть в обороне. Чтобы пережить следующий раздел, ему понадобятся все его навыки адаптации - резюмирует издание.

Кто еще в рейтинге?

Возглавляет рейтинг, как сообщалось выше, лидер США Дональд Трамп.

Издание отмечает, что этот человек порой является партнером Европы, а порой и угрозой, но - "в этом году никто не имел большего влияния в Европе или на нее, чем президент США".

Попытка описать отношения Европы с Дональдом Трампом превратилась в полноценное дипломатическое упражнение. Является ли он партнером? Временами. Угрозой? Временами. Силой, которая меняет отношения на своих условиях? Всегда. Очевидно, что Европа имеет дело с непредсказуемым, властным партнером, чьи импульсы могут перевернуть континент за одну ночь. Когда мы составляли ежегодный рейтинг POLITICO 28 самых влиятельных людей в европейской политике и политике, одна реальность стала неизбежной: в этом году никто не имел большего влияния в Европе или на нее, чем президент США. Этот вывод заставил нас нарушить одно из наших собственных правил. POLITICO 28 традиционно включает только европейцев — людей, которые живут или работают на континенте. Но если когда-то и был момент для исключения, то это сейчас. Тень Трампа настолько велика над европейскими столицами, что его решения — или вспышки гнева — изменили все: от оборонных бюджетов до торговой политики и внутренней политики - отмечает Politico.

Помимо Трампа в рейтинге самых влиятельных людей в Европе - нашлось место и российскому диктатору владимиру путину. Хозяин кремля занял 5-ю строчку.

Издание отмечает, что путин "формирует Европу с ее окраин, один акт агрессии за раз".

Почти через четыре года после начала своего полномасштабного нападения на Украину, 73-летний российский президент расширил поле боя, испытывая оборону НАТО гибридными атаками, вторжением дронов и старомодными истребителями. Поскольку президент США Дональд Трамп стремится избавиться от конфликта, путин продвинулся глубоко в Западную Европу, испытывая нервы правительств и избирателей, непривыкших к военным угрозам - говорится в профайле диктатора.

Politico отмечает, что путин был главным разрушителем событий в Европе более десяти лет.

Обеспокоенность российской агрессией побудила Европу к перевооружению, а канцлер Германии Фридрих Мерц нарушил многолетние табу относительно военных расходов. Даже военные гиганты континента, такие как Франция и Великобритания, пытаются переосмыслить миллиарды евро промышленных и военных инвестиций, осознавая, что истребители и ядерные арсеналы плохо подходят для противодействия низкопробным асимметричным атакам и актам гибридной войны москвы. Вопросы к НАТО и Европейскому Союзу: сделает ли давление путина в конечном итоге эти альянсы прочнее? Удастся ли российскому президенту разрушить основы, на которых они были построены? В любом случае, путин уже достиг части своей цели: вывести Европу из равновесия и дать понять, что он единственный человек, которого никто на континенте не может игнорировать 

- резюмирует издание.

Антонина Туманова

