Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи: які місця дістались Трампу і путіну

Президент України Володимир Зеленський потрапив до рейтингу найвпливовіших людей в Європі, який оприлюднило Politico. У ТОП 28 український лідер посідає 14-ту позицію. Очолює рейтинг - президент США Дональд Трамп, передає УНН.

Зеленський у ТОП 15

У профайлі Президента України Володимира Зеленського згадується приголомшлива сварка в Овальному кабінеті та слова Трампа про "відсутність козирів".

Повернення Трампа до Білого дому перевернуло дипломатичний лад, на якому Зеленський будував свою стратегію виживання - зауважує видання.

Відзначає Politico і налагодження відносин Зеленського та Трампа.

Мало хто вірив у можливість відновлення стосунків, але, на честь українського лідера, це вдалося. Допомога та втручання британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, фінського прем'єр-міністра Олександра Стубба та генерального секретаря НАТО Марка Рютте допомогли, але саме Зеленський вивчив уроки та адаптувався. Повільно, неймовірно, він і Трамп стали згуртованішими. Коли Трамп пізніше привітав володимира путіна на злітній смузі авіабази на Алясці часів холодної війни, Зеленський не став дуже бурхливо реагувати. Він залишався відкритим для переговорів. І коли восени чергова ініціатива під керівництвом США призвела до розробки плану, який у своїй первісній версії з 28 пунктів, що стала надбанням громадськості, був значною мірою сприятливий для москви, він зберіг холоднокровність і пообіцяв продовжити "конструктивну роботу" щодо внесення змін до плану та досягнення - йдеться у профайлі.

Не оминуло увагою видання й корупційний скандал та відставку Андрія Єрмака, а також літні події навколо НАБУ та САП.

Внутрішній скандал серйозно підірвав позиції Зеленського, і тепер йому доводиться справлятися з цим, одночасно намагаючись укласти мирну угоду, яка не відправить її прямо в лапи путіна. Український президент звик грати в обороні. Щоб пережити наступний розділ, йому знадобляться всі його навички адаптації - резюмує видання.

Хто ще у рейтингу?

Очолює рейтинг, як повідомлялось вище, лідер США Дональд Трамп.

Видання зауважує, що ця людина часом є партнером Європи, а часом і загрозою, але - "цього року ніхто не мав більшого впливу в Європі чи на неї, ніж президент США".

Спроба описати стосунки Європи з Дональдом Трампом перетворилася на повноцінну дипломатичну вправу. Чи є він партнером? Часом. Загрозою? Часом. Силою, яка змінює стосунки на своїх умовах? Завжди. Очевидно, що Європа має справу з непередбачуваним, владним партнером, чиї імпульси можуть перевернути континент за одну ніч. Коли ми складали щорічний рейтинг POLITICO 28 найвпливовіших людей у ​​європейській політиці та політиці, одна реальність стала неминучою: цього року ніхто не мав більшого впливу в Європі чи на неї, ніж президент США. Цей висновок змусив нас порушити одне з наших власних правил. POLITICO 28 традиційно включає лише європейців — людей, які живуть або працюють на континенті. Але якщо колись і був момент для винятку, то це зараз. Тінь Трампа настільки велика над європейськими столицями, що його рішення — або спалахи гніву — змінили все: від оборонних бюджетів до торговельної політики та внутрішньої політики - зазначає Politico.

Окрім Трампа у рейтингу найвпливовіших людей в Європі - знайшлось місце і російському диктатору володимиру путіну. Господар кремля посів 5-ту сходинку.

Видання зауважує, що путін "формує Європу з її околиць, один акт агресії за раз".

Майже через чотири роки після початку свого повномасштабного нападу на Україну, 73-річний російський президент розширив поле бою, випробовуючи оборону НАТО гібридними атаками, вторгненням дронів та старомодними винищувачами. Оскільки президент США Дональд Трамп прагне позбутися конфлікту, путін просунувся глибоко в Західну Європу, випробовуючи нерви урядів та виборців, незвиклих до військових загроз - йдеться у профайлі диктатора.

Politico зауважує, що путін був головним руйнівником подій у Європі понад десять років.

Занепокоєння щодо російської агресії спонукало Європу до переозброєння, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порушив багаторічні табу щодо військових витрат. Навіть військові гіганти континенту, такі як Франція та Велика Британія, намагаються переосмислити мільярди євро промислових та військових інвестицій, усвідомлюючи, що винищувачі та ядерні арсенали погано підходять для протидії низькопробним асиметричним атакам та актам гібридної війни москви. Питання до НАТО та Європейського Союзу: чи зробить тиск путіна зрештою ці альянси міцнішими? Чи вдасться російському президенту зруйнувати основи, на яких вони були побудовані? У будь-якому разі, путін вже досяг частини своєї мети: вивести Європу з рівноваги та дати зрозуміти, що він єдина людина, яку ніхто на континенті не може ігнорувати - резюмує видання.

