Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи: які місця дістались Трампу і путіну

$42.070.01
49.020.03
ukenru
10:59 • 7226 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 14071 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 22054 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 34372 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 24219 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 28320 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 38819 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 33217 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34847 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32590 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
88%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto9 грудня, 08:11 • 17058 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 14037 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську09:24 • 13207 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо09:55 • 13251 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 9268 перегляди
Публікації
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 9532 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
09:02 • 22054 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 34372 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 56127 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 51328 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Лев XIV
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 14141 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 24122 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 60771 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 66546 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 76645 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Forbes

Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи: які місця дістались Трампу і путіну

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Президент України Володимир Зеленський посів 14-ту позицію в рейтингу найвпливовіших людей Європи від Politico. Рейтинг очолив президент США Дональд Трамп, а російський диктатор володимир путін розмістився на 5-му місці.

Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи: які місця дістались Трампу і путіну

Президент України Володимир Зеленський потрапив до рейтингу найвпливовіших людей в Європі, який оприлюднило Politico. У ТОП 28 український лідер посідає 14-ту позицію. Очолює рейтинг - президент США Дональд Трамп, передає УНН.

Зеленський у ТОП 15

У профайлі Президента України Володимира Зеленського згадується приголомшлива сварка в Овальному кабінеті та слова Трампа про "відсутність козирів".

Повернення Трампа до Білого дому перевернуло дипломатичний лад, на якому Зеленський будував свою стратегію виживання 

- зауважує видання.

Відзначає Politico і налагодження відносин Зеленського та Трампа.

Мало хто вірив у можливість відновлення стосунків, але, на честь українського лідера, це вдалося. Допомога та втручання британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, фінського прем'єр-міністра Олександра Стубба та генерального секретаря НАТО Марка Рютте допомогли, але саме Зеленський вивчив уроки та адаптувався. Повільно, неймовірно, він і Трамп стали згуртованішими. Коли Трамп пізніше привітав володимира путіна на злітній смузі авіабази на Алясці часів холодної війни, Зеленський не став дуже бурхливо реагувати. Він залишався відкритим для переговорів. І коли восени чергова ініціатива під керівництвом США призвела до розробки плану, який у своїй первісній версії з 28 пунктів, що стала надбанням громадськості, був значною мірою сприятливий для москви, він зберіг холоднокровність і пообіцяв продовжити "конструктивну роботу" щодо внесення змін до плану та досягнення - йдеться у профайлі.

Не оминуло увагою видання й корупційний скандал та відставку Андрія Єрмака, а також літні події навколо НАБУ та САП.

Внутрішній скандал серйозно підірвав позиції Зеленського, і тепер йому доводиться справлятися з цим, одночасно намагаючись укласти мирну угоду, яка не відправить її прямо в лапи путіна. Український президент звик грати в обороні. Щоб пережити наступний розділ, йому знадобляться всі його навички адаптації - резюмує видання.

Хто ще у рейтингу?

Очолює рейтинг, як повідомлялось вище, лідер США Дональд Трамп.

Видання зауважує, що ця людина часом є партнером Європи, а часом і загрозою, але - "цього року ніхто не мав більшого впливу в Європі чи на неї, ніж президент США".

Спроба описати стосунки Європи з Дональдом Трампом перетворилася на повноцінну дипломатичну вправу. Чи є він партнером? Часом. Загрозою? Часом. Силою, яка змінює стосунки на своїх умовах? Завжди. Очевидно, що Європа має справу з непередбачуваним, владним партнером, чиї імпульси можуть перевернути континент за одну ніч. Коли ми складали щорічний рейтинг POLITICO 28 найвпливовіших людей у ​​європейській політиці та політиці, одна реальність стала неминучою: цього року ніхто не мав більшого впливу в Європі чи на неї, ніж президент США. Цей висновок змусив нас порушити одне з наших власних правил. POLITICO 28 традиційно включає лише європейців — людей, які живуть або працюють на континенті. Але якщо колись і був момент для винятку, то це зараз. Тінь Трампа настільки велика над європейськими столицями, що його рішення — або спалахи гніву — змінили все: від оборонних бюджетів до торговельної політики та внутрішньої політики - зазначає Politico.

Окрім Трампа у рейтингу найвпливовіших людей в Європі - знайшлось місце і російському диктатору володимиру путіну. Господар кремля посів 5-ту сходинку.

Видання зауважує, що путін "формує Європу з її околиць, один акт агресії за раз".

Майже через чотири роки після початку свого повномасштабного нападу на Україну, 73-річний російський президент розширив поле бою, випробовуючи оборону НАТО гібридними атаками, вторгненням дронів та старомодними винищувачами. Оскільки президент США Дональд Трамп прагне позбутися конфлікту, путін просунувся глибоко в Західну Європу, випробовуючи нерви урядів та виборців, незвиклих до військових загроз - йдеться у профайлі диктатора.

Politico зауважує, що путін був головним руйнівником подій у Європі понад десять років.

Занепокоєння щодо російської агресії спонукало Європу до переозброєння, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порушив багаторічні табу щодо військових витрат. Навіть військові гіганти континенту, такі як Франція та Велика Британія, намагаються переосмислити мільярди євро промислових та військових інвестицій, усвідомлюючи, що винищувачі та ядерні арсенали погано підходять для протидії низькопробним асиметричним атакам та актам гібридної війни москви. Питання до НАТО та Європейського Союзу: чи зробить тиск путіна зрештою ці альянси міцнішими? Чи вдасться російському президенту зруйнувати основи, на яких вони були побудовані? У будь-якому разі, путін вже досяг частини своєї мети: вивести Європу з рівноваги та дати зрозуміти, що він єдина людина, яку ніхто на континенті не може ігнорувати 

- резюмує видання.

Думаю, що вони слабкі: Трамп різко розкритикував Європу та її лідерів09.12.25, 14:10 • 1958 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Ядерна зброя
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Аляска
Кір Стармер
Марк Рютте
Александр Стубб
Національне антикорупційне бюро України
НАТО
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Андрій Єрмак
Франція
Велика Британія
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна