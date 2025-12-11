$42.280.10
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасности
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцев
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцев
Гонка с Google набирает обороты: OpenAI представляет более продвинутую модель ChatGPT

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-5.2, которая призвана улучшить возможности ChatGPT в программировании, научных исследованиях и рабочих задачах. Она быстрее и эффективнее справляется с поиском информации, написанием и переводом, а также лучше имитирует человеческое мышление.

Компания OpenAI запускает новую модель искусственного интеллекта, призванную улучшить возможности ChatGPT в программировании, научных исследованиях и широком спектре рабочих задач, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Новая модель, GPT-5.2, быстрее и эффективнее справляется с поиском информации, написанием и переводом, сообщила компания в четверг. Программное обеспечение, доступное в трех уровнях, также призвано лучше имитировать человеческий процесс рассуждения для решения более сложных и длительных задач в таких областях, как математика и программирование.

Когда-то бесспорный лидер в разработке ИИ, OpenAI сталкивается с новой конкуренцией со стороны Google и Anthropologie, которые в последние недели представили новые модели. В частности, Gemini 3 от Google заслужила похвалу за свои возможности в области рассуждений и программирования и быстро поднялась на вершину рейтингов ИИ на LMArena и Humanity's Last Exam.

В начале этого месяца генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил "красный код" в служебной записке компании, заявив, что внутренние ресурсы должны быть перенаправлены на ускорение улучшений ChatGPT. Это распоряжение перекликается с широко освещавшимся в СМИ решением Google объявить "красный код" вскоре после запуска ChatGPT три года назад.

Time назвал архитекторов ИИ людьми 2025 года

С помощью GPT-5.2 OpenAI стремится привлечь больше корпоративных клиентов и увеличить доходы, поскольку компания обязуется потратить более 1 триллиона долларов на инфраструктуру для поддержки развития ИИ. С этой целью, по словам компании, модель разработана для того, чтобы "раскрыть еще большую экономическую ценность для людей", в том числе за счет улучшения создания электронных таблиц и презентаций, а также написания кода.

GPT-5.2 начнет внедряться для платных пользователей в четверг.

В августе OpenAI выпустила долгожданную новую модель под названием GPT-5, которая получила смешанные отзывы, причем некоторые выражали сомнения в том, что она является революционным изменением по сравнению с предыдущими предложениями. В ноябре OpenAI выпустила более новую версию модели, 5.1, но это обновление вскоре было омрачено более мощной Gemini 3.

В интервью CNBC в четверг Альтман сказал: "Gemini 3 оказала меньшее влияние на наши показатели, чем мы, возможно, опасались". Альтман также сказал, что ожидает, что OpenAI выйдет из режима повышенной готовности к январю "в очень сильной позиции".

OpenAI также сообщила, что начала внедрение программного обеспечения, способного прогнозировать возраст пользователей - шаг, который компания делает для контроля над тем, как ChatGPT реагирует на пользователей в возрасте до 18 лет. На брифинге для журналистов в четверг генеральный директор OpenAI по приложениям Фиджи Симо заявил, что компания хочет внедрить эту возможность до запуска режима для взрослых, который, по словам Альтмана, может позволить использовать его, например, для эротики для подтвержденных взрослых.

Симо сказал, что "режим для взрослых" будет запущен в первом квартале следующего года.

Антонина Туманова

