Гонка с Google набирает обороты: OpenAI представляет более продвинутую модель ChatGPT

Компания OpenAI запускает новую модель искусственного интеллекта, призванную улучшить возможности ChatGPT в программировании, научных исследованиях и широком спектре рабочих задач, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Новая модель, GPT-5.2, быстрее и эффективнее справляется с поиском информации, написанием и переводом, сообщила компания в четверг. Программное обеспечение, доступное в трех уровнях, также призвано лучше имитировать человеческий процесс рассуждения для решения более сложных и длительных задач в таких областях, как математика и программирование.

Когда-то бесспорный лидер в разработке ИИ, OpenAI сталкивается с новой конкуренцией со стороны Google и Anthropologie, которые в последние недели представили новые модели. В частности, Gemini 3 от Google заслужила похвалу за свои возможности в области рассуждений и программирования и быстро поднялась на вершину рейтингов ИИ на LMArena и Humanity's Last Exam.

В начале этого месяца генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил "красный код" в служебной записке компании, заявив, что внутренние ресурсы должны быть перенаправлены на ускорение улучшений ChatGPT. Это распоряжение перекликается с широко освещавшимся в СМИ решением Google объявить "красный код" вскоре после запуска ChatGPT три года назад.

С помощью GPT-5.2 OpenAI стремится привлечь больше корпоративных клиентов и увеличить доходы, поскольку компания обязуется потратить более 1 триллиона долларов на инфраструктуру для поддержки развития ИИ. С этой целью, по словам компании, модель разработана для того, чтобы "раскрыть еще большую экономическую ценность для людей", в том числе за счет улучшения создания электронных таблиц и презентаций, а также написания кода.

GPT-5.2 начнет внедряться для платных пользователей в четверг.

В августе OpenAI выпустила долгожданную новую модель под названием GPT-5, которая получила смешанные отзывы, причем некоторые выражали сомнения в том, что она является революционным изменением по сравнению с предыдущими предложениями. В ноябре OpenAI выпустила более новую версию модели, 5.1, но это обновление вскоре было омрачено более мощной Gemini 3.

В интервью CNBC в четверг Альтман сказал: "Gemini 3 оказала меньшее влияние на наши показатели, чем мы, возможно, опасались". Альтман также сказал, что ожидает, что OpenAI выйдет из режима повышенной готовности к январю "в очень сильной позиции".

OpenAI также сообщила, что начала внедрение программного обеспечения, способного прогнозировать возраст пользователей - шаг, который компания делает для контроля над тем, как ChatGPT реагирует на пользователей в возрасте до 18 лет. На брифинге для журналистов в четверг генеральный директор OpenAI по приложениям Фиджи Симо заявил, что компания хочет внедрить эту возможность до запуска режима для взрослых, который, по словам Альтмана, может позволить использовать его, например, для эротики для подтвержденных взрослых.

Симо сказал, что "режим для взрослых" будет запущен в первом квартале следующего года.