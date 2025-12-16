OpenAI ускоряет ChatGPT: генерация изображений стала в четыре раза быстрее

Фото: Bloomberg

Компания OpenAI представила масштабное обновление ChatGPT Images, которое позволяет создавать и редактировать визуальный контент значительно точнее и в четыре раза быстрее, чем раньше. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

На фоне жесткой конкуренции с Google и их новой моделью Gemini 3, гендиректор OpenAI Сэм Альтман объявил внутренний "красный код", призвав к стремительному совершенствованию функций чат-бота. Новая версия получила отдельный раздел в приложении и на сайте, что окончательно позиционирует ChatGPT как универсальный инструмент, объединяющий поиск, голосового ассистента и генератор медиафайлов.

OpenAI объявила «красный код» из-за усиления конкуренции с Google – WSJ

Ключевым технологическим достижением стала способность ИИ сохранять стабильность освещения, композиции и внешности людей даже после многочисленных редактирований.

Теперь пользователи могут легко изменять стили рисунка или добавлять детали, не теряя общего качества изображения. Кроме того, модель значительно лучше справляется с генерацией мелкого текста для инфографики и четким воспроизведением большого количества лиц на одном снимке, что ранее было слабым местом предыдущих версий.

Гонка с Google набирает обороты: OpenAI представляет более продвинутую модель ChatGPT