17:02
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16:20 • 11980 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11 • 12922 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
15:35 • 16715 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 17360 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 22073 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 23752 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 23790 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 28487 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24028 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного хранения
15 декабря, 13:38
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 69921 просмотра
OpenAI ускоряет ChatGPT: генерация изображений стала в четыре раза быстрее

Киев • УНН

 148 просмотра

OpenAI обновила ChatGPT Images, ускорив создание и редактирование визуального контента в четыре раза. Это стало ответом на конкуренцию с Google и их моделью Gemini 3.

OpenAI ускоряет ChatGPT: генерация изображений стала в четыре раза быстрее
Фото: Bloomberg

Компания OpenAI представила масштабное обновление ChatGPT Images, которое позволяет создавать и редактировать визуальный контент значительно точнее и в четыре раза быстрее, чем раньше. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

На фоне жесткой конкуренции с Google и их новой моделью Gemini 3, гендиректор OpenAI Сэм Альтман объявил внутренний "красный код", призвав к стремительному совершенствованию функций чат-бота. Новая версия получила отдельный раздел в приложении и на сайте, что окончательно позиционирует ChatGPT как универсальный инструмент, объединяющий поиск, голосового ассистента и генератор медиафайлов.

OpenAI объявила «красный код» из-за усиления конкуренции с Google – WSJ02.12.25, 17:20 • 3423 просмотра

Ключевым технологическим достижением стала способность ИИ сохранять стабильность освещения, композиции и внешности людей даже после многочисленных редактирований. 

Теперь пользователи могут легко изменять стили рисунка или добавлять детали, не теряя общего качества изображения. Кроме того, модель значительно лучше справляется с генерацией мелкого текста для инфографики и четким воспроизведением большого количества лиц на одном снимке, что ранее было слабым местом предыдущих версий.

Гонка с Google набирает обороты: OpenAI представляет более продвинутую модель ChatGPT11.12.25, 20:28 • 3823 просмотра

Степан Гафтко

Технологии
Техника
Сэм Альтман
ЧатГПТ
Bloomberg L.P.
Google