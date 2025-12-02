$42.340.08
OpenAI объявила «красный код» из-за усиления конкуренции с Google – WSJ

Киев • УНН

 • 250 просмотра

OpenAI ввела «красный код», наивысший уровень внутренней срочности, чтобы срочно повысить качество ChatGPT. Это решение принято из-за стремительного усиления позиций Google в сфере искусственного интеллекта.

OpenAI объявила «красный код» из-за усиления конкуренции с Google – WSJ

OpenAI ввела наивысший уровень внутренней срочности — «красный код» — чтобы срочно повысить качество ChatGPT на фоне стремительного усиления позиций Google в сфере искусственного интеллекта. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, пишет УНН.

Подробности 

Как сообщает WSJ, в служебной записке генеральный директор Сэм Альтман предупредил команду, что компания временно откладывает работу над другими проектами, сосредоточиваясь исключительно на улучшении скорости, персонализации и надежности своего чат-бота.

Сэм Альтман. Фото: shelby tauber/Reuters
Сэм Альтман. Фото: shelby tauber/Reuters

Причиной стали агрессивные шаги конкурентов: новая версия Google Gemini AI обошла модели OpenAI в ряде тестов, а база пользователей сервисов Google стремительно растет. Одновременно усиливается давление со стороны Anthropic, который активно расширяет присутствие в корпоративном секторе.

OpenAI официально запускает групповые чаты в ChatGPT для всех пользователей21.11.25, 04:37 • 3783 просмотра

Альтман призвал временно перераспределить команды и ежедневно отчитываться о прогрессе. Среди проектов, которые поставлены на паузу, – рекламные инструменты, медицинские AI-агенты и персональный ассистент Pulse.

Несмотря на финансовые риски и необходимость постоянного привлечения инвестиций, OpenAI сохраняет сильные позиции благодаря более чем 800 млн еженедельных пользователей ChatGPT. Компания также готовит к выпуску новую модель рассуждения, которая, по словам Альтмана, должна опережать последнее поколение Google Gemini.

OpenAI отрицает причастность ChatGPT к смерти подростка, получившего от чат-бота "инструкцию" самоубийства26.11.25, 17:21 • 2972 просмотра

Степан Гафтко

