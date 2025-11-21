OpenAI официально запускает групповые чаты в ChatGPT для всех пользователей

OpenAI сообщила о начале мирового запуска новой возможности групповых чатов в ChatGPT, которую компания анонсировала недавно, передает УНН.

Детали

После недельного тестирования в Японии, Новой Зеландии, Южной Корее и на Тайване компания заявила, что в течение нескольких ближайших дней эта опция станет доступной всем пользователям платформы - независимо от тарифного плана (Free, Go, Plus или Pro).

Групповые чаты в ChatGPT теперь доступны по всему миру. После успешного пилотного проекта с участием первых тестировщиков групповые чаты будут доступны всем зарегистрированным пользователям тарифных планов ChatGPT Free, Go, Plus и Pro - говорится в сообщении.

Функция позволяет создавать общие чаты, в которые можно пригласить других людей с помощью ссылки. В разговоре может участвовать до 20 человек. Присоединиться можно как через существующий аккаунт ChatGPT, так и после регистрации нового. Участники могут вместе формулировать запросы к ChatGPT и реагировать на сообщения других.

OpenAI уточнила, что содержимое групповых чатов не сохраняется в памяти ChatGPT. Любой участник может удалить другого из разговора, за исключением его автора.

Напомним

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что с декабря ChatGPT разрешит эротический контент для совершеннолетних пользователей после подтверждения возраста. Это стало возможным благодаря внедрению новых инструментов для распознавания чувствительных ситуаций.

WhatsApp разрешит групповые чаты с пользователями других мессенджеров