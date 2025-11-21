OpenAI офіційно запускає групові чати в ChatGPT для всіх користувачів
Київ • УНН
OpenAI розпочала світовий запуск групових чатів у ChatGPT, що дозволяє до 20 учасникам спільно формулювати запити та реагувати на повідомлення. Ця функція доступна для всіх користувачів, незалежно від тарифного плану, після тижневого тестування в чотирьох країнах.
OpenAI повідомила про початок світового запуску нової можливості групових чатів у ChatGPT, яку компанія анонсувала нещодавно, передає УНН.
Деталі
Після тижневого тестування в Японії, Новій Зеландії, Південній Кореї та на Тайвані компанія заявила, що протягом кількох найближчих днів ця опція стане доступною всім користувачам платформи - незалежно від тарифного плану (Free, Go, Plus чи Pro).
Функція дозволяє створювати спільні чати, до яких можна запросити інших людей за допомогою посилання. У розмові може брати участь до 20 осіб. Приєднатися можна як через наявний акаунт ChatGPT, так і після реєстрації нового. Учасники мають змогу разом формулювати запити до ChatGPT та реагувати на повідомлення інших.
OpenAI уточнила, що вміст групових чатів не зберігається в пам'яті ChatGPT. Будь-який учасник може видалити іншого з розмови, за винятком її автора.
Нагадаємо
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив, що з грудня ChatGPT дозволить еротичний контент для повнолітніх користувачів після підтвердження віку. Це стало можливим завдяки запровадженню нових інструментів для розпізнавання чутливих ситуацій.
