OpenAI офіційно запускає групові чати в ChatGPT для всіх користувачів

$42.090.00
48.740.05
ukenru
22:25 • 5504 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
21:45 • 12007 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 13932 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 24227 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 42793 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 36645 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 55321 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
20 листопада, 13:38 • 62792 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 65117 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
20 листопада, 12:48 • 27319 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.2м/с
94%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Японія та Китай на межі нового загострення: Пекін запроваджує санкції, Токіо відмовляється вибачатися20 листопада, 17:12 • 6508 перегляди
Чому б росіянам та українцям замість того, щоб вбивати один одного, не почати торгувати, їздити один до одного - Венс20 листопада, 17:17 • 4720 перегляди
путінський патріарх кирил після обстрілу Тернополя заявив, що росія у війні не порушує заповідь "не убий"20 листопада, 17:33 • 12051 перегляди
Кількість жертв російської атаки на Тернопіль зросла до 27: з-під завалів дістали тіло жінки20 листопада, 18:18 • 8314 перегляди
Зустріч Зеленського із фракцією “Слуга народу” завершилася20 листопада, 20:00 • 9788 перегляди
Публікації
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 41365 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 55320 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 62791 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 65116 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях20 листопада, 12:24 • 65032 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Давид Арахамія
Емманюель Макрон
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Тернопіль
Китай
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 30011 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 43816 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 66071 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 62620 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 63441 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка

OpenAI офіційно запускає групові чати в ChatGPT для всіх користувачів

Київ • УНН

 • 92 перегляди

OpenAI розпочала світовий запуск групових чатів у ChatGPT, що дозволяє до 20 учасникам спільно формулювати запити та реагувати на повідомлення. Ця функція доступна для всіх користувачів, незалежно від тарифного плану, після тижневого тестування в чотирьох країнах.

OpenAI офіційно запускає групові чати в ChatGPT для всіх користувачів

OpenAI повідомила про початок світового запуску нової можливості групових чатів у ChatGPT, яку компанія анонсувала нещодавно, передає УНН.

Деталі

Після тижневого тестування в Японії, Новій Зеландії, Південній Кореї та на Тайвані компанія заявила, що протягом кількох найближчих днів ця опція стане доступною всім користувачам платформи - незалежно від тарифного плану (Free, Go, Plus чи Pro).

Групові чати в ChatGPT тепер доступні по всьому світу. Після успішного пілотного проекту за участю перших тестувальників групові чати будуть доступні всім зареєстрованим користувачам тарифних планів ChatGPT Free, Go, Plus і Pro

- йдеться у дописі.

Функція дозволяє створювати спільні чати, до яких можна запросити інших людей за допомогою посилання. У розмові може брати участь до 20 осіб. Приєднатися можна як через наявний акаунт ChatGPT, так і після реєстрації нового. Учасники мають змогу разом формулювати запити до ChatGPT та реагувати на повідомлення інших.

OpenAI уточнила, що вміст групових чатів не зберігається в пам'яті ChatGPT. Будь-який учасник може видалити іншого з розмови, за винятком її автора.

Нагадаємо

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив, що з грудня ChatGPT дозволить еротичний контент для повнолітніх користувачів після підтвердження віку. Це стало можливим завдяки запровадженню нових інструментів для розпізнавання чутливих ситуацій.

WhatsApp дозволить групові чати з користувачами інших месенджерів30.10.25, 19:54 • 2876 переглядiв

Віта Зеленецька

Технології
Техніка
Соціальна мережа
Сем Альтман
OpenAI
ChatGPT
Нова Зеландія
Тайвань
Південна Корея
Японія