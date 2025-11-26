OpenAI отрицает причастность ChatGPT к смерти подростка, получившего от чат-бота "инструкцию" самоубийства

OpenAI отвергает обвинения в том, что ее чат-бот ChatGPT стал причиной смерти 16-летнего Адама Рейна, который умер в апреле этого года после месяцев общения с системой. Родители подростка подали в суд на компанию в первом иске о смертельных последствиях использования ИИ. Об этом говорится в материале, опубликованном Sky News, пишет УНН.

В юридическом ответе компания отметила, что Адам "неправильно" использовал чат-бот.

В той мере, в какой любая "причина" может быть связана с этим трагическим событием, вероятные травмы и ущерб истцов были вызваны или способствовали, прямо и непосредственно, полностью или частично, неправильному использованию Адамом Рейном, несанкционированному использованию, непреднамеренному использованию, непредвиденному использованию и/или ненадлежащему использованию ChatGPT – говорится в заявлении компании, которое публикует Sky News.

OpenAI подчеркнула, что подросток не должен был использовать чат-бота без согласия родителей, для "самоубийства" или "самоповреждения", а также обходить меры безопасности ChatGPT. В блоге компании подчеркнуто, что целью является "рассмотрение судебных дел, связанных с психическим здоровьем, с осторожностью, прозрачностью и уважением".

Выражаем глубочайшие соболезнования семье Рейн в связи с их невероятной потерей – отметили в OpenAI.

В то же время адвокат семьи, Джей Эдельсон, заявил Sky News, что реакция компании "свидетельствует о том, что они колеблются". По его словам, ChatGPT 4o был намеренно разработан для неустанного вовлечения, поощрения и подтверждения своих пользователей, в частности людей, переживающих кризисы психического здоровья, для которых OpenAI специально снизил ограничения с запуском 4o.

Эдельсон добавил, что руководство компании, задолго до того, как был подан иск, заявило миру, что знает, что эти решения заставили людей, особенно молодежь, делиться самыми сокровенными подробностями своей жизни с ChatGPT, используя его как терапевта или лайф-коуча.

OpenAI знает, что подхалимская версия его чат-бота поощряла пользователей к самоубийству или подстрекала их к причинению вреда третьим лицам – заявил адвокат.

Он также добавил: "Ответ OpenAI на это? Компания освобождена от ответственности, потому что она что-то скрыла в условиях. Если именно это OpenAI планирует доказывать перед присяжными, это лишь показывает, что они терпят неудачу".

