OpenAI заперечує причетність ChatGPT до смерті підлітка, який отримав від чат-бота "інструкцію" самогубства

$42.400.03
48.950.03
ukenru
Ексклюзив
14:29 • 3234 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 10300 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
13:23 • 14199 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
11:49 • 17698 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли
10:00 • 14506 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 20138 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
26 листопада, 08:59 • 31085 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
26 листопада, 08:27 • 18692 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 31445 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
26 листопада, 06:31 • 17208 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.6м/с
82%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міністр армії США зробив песимістичний прогноз щодо ситуації в Україні: реакція Венса і Рубіо не забарилась26 листопада, 06:56 • 18863 перегляди
"Моя скеля": мільярдер Річард Бренсон повідомив про смерть дружини - після 50 років разомPhoto26 листопада, 07:22 • 12205 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto26 листопада, 08:59 • 35060 перегляди
Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб10:28 • 11075 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 18456 перегляди
Публікації
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo14:17 • 10337 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 9198 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto13:23 • 14235 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 19088 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли11:49 • 17727 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Ілон Маск
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Білий дім
Костянтинівка
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 29028 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 63459 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 80737 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 80966 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 87771 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Іскандер (ОТРК)
The New York Times

OpenAI заперечує причетність ChatGPT до смерті підлітка, який отримав від чат-бота "інструкцію" самогубства

Київ • УНН

 • 54 перегляди

OpenAI не визнає, що її чат-бот ChatGPT став причиною смерті 16-річного Адама Рейна, який помер після місяців спілкування з системою. Компанія заявила, що підліток "неправильно" використовував чат-бот, обходячи заходи безпеки.

OpenAI заперечує причетність ChatGPT до смерті підлітка, який отримав від чат-бота "інструкцію" самогубства

OpenAI відкидає звинувачення у тому, що її чат-бот ChatGPT став причиною смерті 16-річного Адама Рейна, який помер у квітні цього року після місяців спілкування з системою. Батьки підлітка подали до суду на компанію у першому позові щодо смертельних наслідків використання ШІ. Про це йдеться у матеріалі, опублікованому Sky News, пише УНН.

Деталі

У юридичній відповіді компанія зазначила, що Адам "неправильно" використовував чат-бот.

У тій мірі, в якій будь-яка "причина" може бути пов’язана з цією трагічною подією, ймовірні травми та шкода позивачів були спричинені або сприяли, прямо та безпосередньо, повністю або частково, неправильному використанню Адамом Рейном, несанкціонованому використанню, ненавмисному використанню, непередбаченому використанню та/або неналежному використанню ChatGPT 

– йдеться у заяві компанії, яку публікує Sky News.

"Безпека вище конфіденційності": OpenAI вводить нові обмеження для користувачів ChatGPT до 18 років17.09.25, 10:41 • 3409 переглядiв

Фото: Архів родини Рейн. Адам з батьком
Фото: Архів родини Рейн. Адам з батьком

OpenAI наголосила, що підліток не повинен був використовувати чат-бота без згоди батьків, для "самогубства" або "самопошкодження", а також обходити заходи безпеки ChatGPT. У блозі компанії підкреслено, що метою є "розгляд судових справ, пов’язаних із психічним здоров’ям, з обережністю, прозорістю та повагою".

Висловлюємо найглибші співчуття родині Рейн у зв'язку з їхньою неймовірною втратою 

– зазначили в OpenAI.

Водночас адвокат родини, Джей Едельсон, заявив Sky News, що реакція компанії "свідчить про те, що вони вагаються". За його словами, ChatGPT 4o був навмисно розроблений для невпинного залучення, заохочення та підтвердження своїх користувачів, зокрема людей, які переживають кризи психічного здоров’я, для яких OpenAI спеціально знизив обмеження із запуском 4o.

Фото: Архів родини Рейн
Фото: Архів родини Рейн

OpenAI планує відслідковувати шкідливий контент, дані передаватимуть до поліції28.08.25, 10:09 • 4105 переглядiв

Едельсон додав, що керівництво компанії, задовго до того, як був поданий позов, заявив світові, що знає, що ці рішення змусили людей, особливо молодь, ділитися найпотаємнішими подробицями свого життя з ChatGPT, використовуючи його як терапевта чи лайф-коуча. 

OpenAI знає, що підлабузницька версія його чат-бота заохочувала користувачів до самогубства або підбурювала їх до заподіяння шкоди третім особам 

– заявив адвокат.

Він також щощав: "Відповідь OpenAI на це? Компанія звільнена від відповідальності, бо вона щось приховала в умовах. Якщо саме це OpenAI планує доводити перед присяжними, це лише показує, що вони зазнають невдачі".

ChatGPT підказав підлітку, як покінчити життя самогубством та дав "інструкції" - родина подала в суд27.08.25, 13:45 • 4023 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Техніка
OpenAI
ChatGPT