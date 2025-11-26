OpenAI заперечує причетність ChatGPT до смерті підлітка, який отримав від чат-бота "інструкцію" самогубства

OpenAI відкидає звинувачення у тому, що її чат-бот ChatGPT став причиною смерті 16-річного Адама Рейна, який помер у квітні цього року після місяців спілкування з системою. Батьки підлітка подали до суду на компанію у першому позові щодо смертельних наслідків використання ШІ. Про це йдеться у матеріалі, опублікованому Sky News, пише УНН.

У юридичній відповіді компанія зазначила, що Адам "неправильно" використовував чат-бот.

У тій мірі, в якій будь-яка "причина" може бути пов’язана з цією трагічною подією, ймовірні травми та шкода позивачів були спричинені або сприяли, прямо та безпосередньо, повністю або частково, неправильному використанню Адамом Рейном, несанкціонованому використанню, ненавмисному використанню, непередбаченому використанню та/або неналежному використанню ChatGPT

OpenAI наголосила, що підліток не повинен був використовувати чат-бота без згоди батьків, для "самогубства" або "самопошкодження", а також обходити заходи безпеки ChatGPT. У блозі компанії підкреслено, що метою є "розгляд судових справ, пов’язаних із психічним здоров’ям, з обережністю, прозорістю та повагою".

Висловлюємо найглибші співчуття родині Рейн у зв'язку з їхньою неймовірною втратою

Водночас адвокат родини, Джей Едельсон, заявив Sky News, що реакція компанії "свідчить про те, що вони вагаються". За його словами, ChatGPT 4o був навмисно розроблений для невпинного залучення, заохочення та підтвердження своїх користувачів, зокрема людей, які переживають кризи психічного здоров’я, для яких OpenAI спеціально знизив обмеження із запуском 4o.

Едельсон додав, що керівництво компанії, задовго до того, як був поданий позов, заявив світові, що знає, що ці рішення змусили людей, особливо молодь, ділитися найпотаємнішими подробицями свого життя з ChatGPT, використовуючи його як терапевта чи лайф-коуча.

OpenAI знає, що підлабузницька версія його чат-бота заохочувала користувачів до самогубства або підбурювала їх до заподіяння шкоди третім особам