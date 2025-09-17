$41.180.06
48.660.16
ukenru
Ексклюзив
05:30 • 7752 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
02:27 • 6506 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 49936 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 75559 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 41728 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 56339 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 79593 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30250 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 59678 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 38195 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
"Безпека вище конфіденційності": OpenAI вводить нові обмеження для користувачів ChatGPT до 18 років

Київ • УНН

 • 110 перегляди

OpenAI оголосила про нові обмеження для користувачів ChatGPT віком до 18 років, ставлячи безпеку підлітків вище за конфіденційність. Зміни включають додаткові механізми захисту від ризикованих тем та можливість батьківського контролю, що стало актуальним після трагедії з Адамом Рейном.

"Безпека вище конфіденційності": OpenAI вводить нові обмеження для користувачів ChatGPT до 18 років

Для користувачів ChatGPT віком до 18 років OpenAI запроваджує нові обмеження. Генеральний директор компанії Сем Альтман уже заявив, що безпека підлітків має перевагу над конфіденційністю. Сервіс отримає додаткові механізми захисту від ризикованих тем, зокрема щодо сексуальності та самоушкодження. Про це повідомляє ТechСrunch, пише УНН.

Деталі

В OpenAI оголосила, що проведуть радикальні зміни щодо користувачів чату, яким не виповнилося 18 років. 

Ми ставимо безпеку вище за конфіденційність та свободу підлітків. Це нова та потужна технологія, і ми вважаємо, що неповнолітні потребують значного захисту 

– йдеться в дописі Сема Альтмана.

За його словами, нові правила мають запобігти небезпечним сценаріям у спілкуванні підлітків із чат-ботом.

У чаті проведуть низку змін та застосують низку технологічних прийомів: ChatGPT більше не братиме участі у "фліртових розмовах" із неповнолітніми, а обговорення тем, пов’язаних із самогубством, супроводжуватиметься додатковими запобіжними заходами.

Якщо ж неповнолітній буде спілкуватися на тему суїциду, чи на схожі небезпечні теми, то чат буде повідомляти батьків, або навіть місцеву поліцію. 

Необхідність змін стала особливо актуальною після трагедії з Адамом Рейном. Його батьки звинувачують ChatGPT у сприянні рішенню сина покінчити життя самогубством та подали позов проти OpenAI. Подібні претензії висунуто і до іншого чат-бота, Character.AI.

Ще одним нововведенням стане функція "батьківського контролю". Тепер батьки зможуть встановлювати для облікових записів своїх дітей так звані "години блокування", коли ChatGPT буде повністю недоступним.

AI-скандал Маска: Grok випадково розкрив запити про плани вбивства, рецепти наркотиків та дані тисяч користувачі21.08.25, 15:18 • 10405 переглядiв

Цікаво, що оголошення про нові правила збіглося з проведенням слухань у комітеті Сенату США з питань юстиції під назвою "Вивчення шкоди чат-ботів зі штучним інтелектом". Очікується, що батько Адама Рейна стане одним із ключових свідків на слуханнях.

Однак, у компанії OpenAI визнають, що таке розділення користувачів чату стане серйозним викликом. У компанії пояснили, що "сервіс розробляє довгострокову систему для визначення віку користувача, але у спірних випадках ChatGPT діятиме за більш обмежувальними правилами".

"Ми розуміємо, що ці принципи конфліктують, і не всі погодяться з тим, як ми вирішуємо цей конфлікт", - вказано у заяві.

Нагадаємо

Раніше виконавчий директор OpenAI, висловив занепокоєння щодо можливих самогубств за допомогою ChatGPT. Компанія розглядає можливість інформування влади про суїцидальні наміри користувачів, особливо молоді.

OpenAI оголосила про запровадження нових інструментів захисту у ChatGPT, які допоможуть захистити підлітків та користувачів, що переживають емоційний стрес.

Раніше УНН писав, що Meta заборонить своїм ШІ-чат-ботам обговорювати самогубство, самоушкодження та розлади харчової поведінки з підлітками, перенаправляючи їх до професійних ресурсів. 

Степан Гафтко

СуспільствоТехнології
Сем Альтман
OpenAI
ChatGPT