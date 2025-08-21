AI-скандал Маска: Grok випадково розкрив запити про плани вбивства, рецепти наркотиків та дані тисяч користувачі

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Ексклюзив
12:13 • 1196 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
10:22 • 7866 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 25628 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 35826 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 39656 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 65084 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 164426 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 70663 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 133659 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 345746 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.8м/с
39%
746мм
Популярнi новини
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21 серпня, 04:21 • 60579 перегляди
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08 • 9200 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21 • 43064 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список06:48 • 27146 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 21884 перегляди
Публікації
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 1196 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 22134 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 80904 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 164434 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 133665 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Фрідріх Мерц
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Крим
Китай
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 47501 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 43468 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 43635 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 71848 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 87563 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Пістолет
Нафта
Гривня
Boeing 737 MAX

AI-скандал Маска: Grok випадково розкрив запити про плани вбивства, рецепти наркотиків та дані тисяч користувачі

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Чат-бот Grok від xAI зробив публічними сотні тисяч приватних діалогів користувачів, доступних для пошуку через Google. Серед витоків – інтимні медичні питання, інструкції з виготовлення вибухівки та плани замаху на Маска.

AI-скандал Маска: Grok випадково розкрив запити про плани вбивства, рецепти наркотиків та дані тисяч користувачі

Штучний інтелект компанії Ілона Маска опинився в епіцентрі скандалу: чат-бот Grok від xAI зробив публічними сотні тисяч приватних діалогів користувачів, які тепер доступні для пошуку через Google. Серед проіндексованих розмов – від інтимних медичних питань до інструкцій із виготовлення вибухівки та навіть плану замаху на самого Маска. Про це повідомляє Forbes, пише УНН.

Деталі

Компанія xAI, яку заснував Ілон Маск, опублікувала на своєму сайті сотні тисяч діалогів користувачів із чат-ботом Grok. Як з’ясувалося, кожна натиснута кнопка "поділитися" генерувала унікальне посилання, яке індексували пошукові системи. Це означало, що будь-хто міг знайти в Google навіть найінтимніші чи найнебезпечніші обговорення, які люди вважали приватними.

За даними Forbes, у відкритому доступі виявилися розмови на найрізноманітніші теми: від підготовки твітів і написання резюме до пошуку рецептів наркотиків, створення шкідливого програмного забезпечення та навіть детальних планів убивства Ілона Маска. Серед "злитих" даних були й особисті відомості користувачів, включно з іменами, медичними консультаціями, паролями та навіть завантаженими файлами.

Хоча частину підозрілих запитів, імовірно, ініціювали дослідники безпеки чи "редтімери", сам факт відкритого доступу викликав шок навіть у фахівців з ШІ.

Я був приголомшений, коли дізнався, що мої робочі чати з Grok можна знайти в Google без жодного попередження

- зізнався науковець з Allen Institute Натан Ламберт.

Це вже не перший випадок витоку чутливих діалогів чат-ботів: нещодавно OpenAI тимчасово дозволила індексувати розмови ChatGPT, але після обурення користувачів функцію негайно закрила. Маск тоді висміяв конкурентів, заявивши, що Grok нібито "не має такої проблеми".

Тепер же саме Grok опинився в центрі інформаційної бурі. xAI відмовляється від коментарів, але експерти попереджають: витік створює не лише ризики для приватності користувачів, а й може стати інструментом для кіберзлочинців чи пропагандистів. Тим часом маркетологи вже намагаються використати індексацію на свою користь – вони свідомо публікують діалоги з Grok, аби просунути бренди у результатах пошуку Google.

Нагадаємо

Стартап xAI Ілона Маска втратив урядовий контракт США після того, як чат-бот Grok видав антисемітську тираду, вихваляючи Гітлера. Незважаючи на це, xAI уклала угоду з Пентагоном на 200 мільйонів доларів.

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
OpenAI
ChatGPT
Пентагон
Forbes
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Google