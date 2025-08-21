AI-скандал Маска: Grok випадково розкрив запити про плани вбивства, рецепти наркотиків та дані тисяч користувачі

Штучний інтелект компанії Ілона Маска опинився в епіцентрі скандалу: чат-бот Grok від xAI зробив публічними сотні тисяч приватних діалогів користувачів, які тепер доступні для пошуку через Google. Серед проіндексованих розмов – від інтимних медичних питань до інструкцій із виготовлення вибухівки та навіть плану замаху на самого Маска. Про це повідомляє Forbes, пише УНН.

Компанія xAI, яку заснував Ілон Маск, опублікувала на своєму сайті сотні тисяч діалогів користувачів із чат-ботом Grok. Як з’ясувалося, кожна натиснута кнопка "поділитися" генерувала унікальне посилання, яке індексували пошукові системи. Це означало, що будь-хто міг знайти в Google навіть найінтимніші чи найнебезпечніші обговорення, які люди вважали приватними.

За даними Forbes, у відкритому доступі виявилися розмови на найрізноманітніші теми: від підготовки твітів і написання резюме до пошуку рецептів наркотиків, створення шкідливого програмного забезпечення та навіть детальних планів убивства Ілона Маска. Серед "злитих" даних були й особисті відомості користувачів, включно з іменами, медичними консультаціями, паролями та навіть завантаженими файлами.

Хоча частину підозрілих запитів, імовірно, ініціювали дослідники безпеки чи "редтімери", сам факт відкритого доступу викликав шок навіть у фахівців з ШІ.

Я був приголомшений, коли дізнався, що мої робочі чати з Grok можна знайти в Google без жодного попередження - зізнався науковець з Allen Institute Натан Ламберт.

Це вже не перший випадок витоку чутливих діалогів чат-ботів: нещодавно OpenAI тимчасово дозволила індексувати розмови ChatGPT, але після обурення користувачів функцію негайно закрила. Маск тоді висміяв конкурентів, заявивши, що Grok нібито "не має такої проблеми".

Тепер же саме Grok опинився в центрі інформаційної бурі. xAI відмовляється від коментарів, але експерти попереджають: витік створює не лише ризики для приватності користувачів, а й може стати інструментом для кіберзлочинців чи пропагандистів. Тим часом маркетологи вже намагаються використати індексацію на свою користь – вони свідомо публікують діалоги з Grok, аби просунути бренди у результатах пошуку Google.

Стартап xAI Ілона Маска втратив урядовий контракт США після того, як чат-бот Grok видав антисемітську тираду, вихваляючи Гітлера. Незважаючи на це, xAI уклала угоду з Пентагоном на 200 мільйонів доларів.