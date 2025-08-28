$41.400.03
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
OpenAI планирует отслеживать вредоносный контент, данные будут передаваться в полицию

Киев • УНН

 • 28 просмотра

OpenAI сканирует разговоры пользователей в ChatGPT и планирует передавать полиции данные об особо опасном содержимом. Это касается пропаганды самоубийства, разработки оружия, причинения вреда и другой незаконной деятельности.

OpenAI планирует отслеживать вредоносный контент, данные будут передаваться в полицию

Разговоры пользователей в ChatGPT компания OpenAI, не нарушая конфиденциальность, сканирует и проверяет. Выявленные данные об особо опасном содержании планируется передавать полиции.

Сообщает УНН со ссылкой на издание Futurism.

Детали

В подтвердили, что будут обращаться в правоохранительные органы и к профильным специалистам, если при проверке будут выявлены факты:

  • пропаганды самоубийства, самоповреждения;
    • разработки или использования оружия;
      • причинения вреда другим или уничтожения имущества;
        • участия в несанкционированной деятельности;
          • нарушения безопасности любой службы или системы.

            OpenAI также признала, что в настоящее время не передает дела о самоповреждении в правоохранительные органы, чтобы уважать конфиденциальность людей. Компания учитывает "уникально частный характер взаимодействия ChatGPT".

            Разговоры с искусственным интеллектом не приведут к обязательным проверкам полицией. Отметим, что подобная проверка здоровья человека часто наносит еще больший вред человеку в кризисной ситуации. Причина в том, что у большинства полицейских нет достаточной подготовки для решения проблем психического здоровья. В то же время OpenAI упоминает конфиденциальность, но также признает, что отслеживает чаты пользователей. И более того - может потенциально делиться ими с широкой общественностью.

            То есть новые планы и анонсированные правила, кажется, противоречат позиции компании по конфиденциальности на фоне ее продолжающегося судебного иска с New York Times и другими издателями, которые стремятся получить доступ к огромному количеству журналов ChatGPT.

            Истцы хотят определить, были ли использованы какие-либо их данные, защищенные авторским правом, для обучения ее моделей.

            OpenAI пока решительно отклонил запрос издателей.

            Напомним

            16-летний Адам Рейн, который пользовался ChatGPT для обучения, покончил с собой в апреле, именно чат помог ему с "инструкциями" суицида. Его родители считают, что искусственный интеллект сыграл критическую роль в трагедии и подали иск против OpenAI.

            Стартап Илона Маска xAI подал иск в суд США против Apple и OpenAI. Обвинения касаются незаконного сговора для препятствования конкуренции в сфере искусственного интеллекта.

