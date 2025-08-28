OpenAI планирует отслеживать вредоносный контент, данные будут передаваться в полицию
Киев • УНН
OpenAI сканирует разговоры пользователей в ChatGPT и планирует передавать полиции данные об особо опасном содержимом. Это касается пропаганды самоубийства, разработки оружия, причинения вреда и другой незаконной деятельности.
Разговоры пользователей в ChatGPT компания OpenAI, не нарушая конфиденциальность, сканирует и проверяет. Выявленные данные об особо опасном содержании планируется передавать полиции.
Сообщает УНН со ссылкой на издание Futurism.
Детали
В подтвердили, что будут обращаться в правоохранительные органы и к профильным специалистам, если при проверке будут выявлены факты:
- пропаганды самоубийства, самоповреждения;
- разработки или использования оружия;
- причинения вреда другим или уничтожения имущества;
- участия в несанкционированной деятельности;
- нарушения безопасности любой службы или системы.
OpenAI также признала, что в настоящее время не передает дела о самоповреждении в правоохранительные органы, чтобы уважать конфиденциальность людей. Компания учитывает "уникально частный характер взаимодействия ChatGPT".
Разговоры с искусственным интеллектом не приведут к обязательным проверкам полицией. Отметим, что подобная проверка здоровья человека часто наносит еще больший вред человеку в кризисной ситуации. Причина в том, что у большинства полицейских нет достаточной подготовки для решения проблем психического здоровья. В то же время OpenAI упоминает конфиденциальность, но также признает, что отслеживает чаты пользователей. И более того - может потенциально делиться ими с широкой общественностью.
То есть новые планы и анонсированные правила, кажется, противоречат позиции компании по конфиденциальности на фоне ее продолжающегося судебного иска с New York Times и другими издателями, которые стремятся получить доступ к огромному количеству журналов ChatGPT.
Истцы хотят определить, были ли использованы какие-либо их данные, защищенные авторским правом, для обучения ее моделей.
OpenAI пока решительно отклонил запрос издателей.
Напомним
16-летний Адам Рейн, который пользовался ChatGPT для обучения, покончил с собой в апреле, именно чат помог ему с "инструкциями" суицида. Его родители считают, что искусственный интеллект сыграл критическую роль в трагедии и подали иск против OpenAI.
Стартап Илона Маска xAI подал иск в суд США против Apple и OpenAI. Обвинения касаются незаконного сговора для препятствования конкуренции в сфере искусственного интеллекта.